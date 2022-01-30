月光騎士｜伊芬鶴基首談飾演劇中反派　角色靈感竟來自邪教領袖

繼Marvel劇集《鷹眼》（Hawkeye）於去年12月播畢後，早前Marvel釋出由Oscar Isaac主演的劇集《月光騎士》（Moon Knight），並宣布將於3月30日於Disney+ 獨家上架。日前在劇中飾演反派Dr. Athur Harrow的伊芬鶴基（Ethan Hawke）接受外媒訪問時，透露角色靈感參考了邪教領袖David Koresh。

Marvel全新劇集《月光騎士》將於3月30日上架。（官方海報）

伊芬鶴基在訪問中提到過往都沒有飾演反派角色，認為飾演反派可以讓觀眾見識到自己內心的魔鬼，而這個印象就會在往後的職業生涯中揮之不去，更以積尼高遜（Jack Nicholson）在《閃靈》（The Shining）的演出作比喻，所以過去都會對此有保留：「不過我意識到我已經年過 50，是時候該為工具箱添加新工具了，反派角色或許就是我的未來。」

關於所飾演的Dr. Athur Harrow，伊芬鶴基透露演繹方式有部分分靈來自心理學家Carl Jung及令人聞風喪膽的邪教領袖David Koresh：「直覺會為你引導方向，我覺得我對那種超級有錢的反派沒什麼興趣，我喜歡的是那種，真的相信自己是好人，相信到認為自己必須殺死你的那反派，我覺得那種人非常可怕。」