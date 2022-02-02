《陰屍路》「喪屍寵物」男星失蹤一星期　被發現陳屍車內警疑自殺

在著名美劇《陰屍路》（Walking Dead）第三季中，扮演喪屍寵物的摩西·J·莫斯利（Moses J. Moseley）於31/1被發現陳屍於公路旁，據知其家人早於一星期前沒有他的消息，警方正調查死因，初步推測是自殺身亡，終年31歲。

《陰屍路》官方Twitter亦有出文悼念。（網上截圖）

據摩西的家人透露，他們已於一周內沒收到他任何消息，直至上周三向警方報案，不久循他的座駕發現摩西的行蹤，並在哈德遜大橋附近找到屍體，而停車處屬於高速公路地帶。而家人致電醫院查詢，得知摩西疑是患上新冠肺炎。

喪屍獵人Michonne於第三季是新角色，作為「喪屍寵物」的摩西亦有幸登上封面。（網上圖片）

31歲的摩西曾在《陰屍路》第三季出演，在劇中扮演喪屍獵人Michonne（Danai Gurira 飾）的喪屍寵物，喪屍獵人為逃避喪屍襲擊，會隨身帶住「喪屍寵物」同行作為護身符，令對方以為是同類，同時為免遭「寵物」攻擊，又會將他們的下顎砍掉。而摩西在劇中就是其中一頭「喪屍寵物」，其造型是雙手被砍斷、頸上被捆著頸圈，雖然是一頭喪屍，但沒有獵殺能力。由於造型突出，令摩西的演出獲觀眾關注。

雖然「喪屍寵物」沒有對白，但造型突出，令觀眾難忘。(《陰屍路》劇照)

對於摩西的離世，經理人Tabatha Minchew表示痛心︰「認識他的人很喜愛他，在每個人眼中他都是如此耀眼。」而《陰屍路》的官方Twitter亦發文悼念，也看到不少粉絲留言悼念。