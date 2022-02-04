Netflix｜2022年十套不能錯過的新劇　恐怖懸疑喜劇艷情片樣樣齊

全球受新型冠狀肺炎疫情影響至今已兩年多，因疫情不受控而導致不少歐美劇及電影暫停拍攝導致延遲至今年才能上架。踏入2022年，有大量新劇即將登場，包括有大家期待已久的美劇版《生化危機》（Resident Evil）、《獵魔士：血源》（The Witcher: Blood Origin）等，還有不少精彩好劇逐一上架。現在就為大家挑選了讓劇迷引頸以待的10套新劇。



《窗邊女孩與對街屋中的女子》（The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window）

心理驚悚劇《窗邊女孩與對街屋中的女子》的劇情講述心碎的Anna（Kristen Bell飾）每天只是坐在床邊喝酒，直到靚仔新鄰居及其女兒搬到對面，讓Anna覺得生活會有新專輯。可惜她竟然目擊一宗恐怖謀殺案，究竟她所看到的事實或者是長期醉酒看到的幻覺？劇情跟Amy Adams主演的《The Woman in the Window》有點相似，劇中多發生的事讓觀眾難以分出真假，懸疑感爆燈。加上幽默的呈現手法，讓劇迷在緊張的情節中得以喘息的片刻，而最後的超反轉結局亦讓人感到非常驚喜。

《創造安娜》（Inventing Anna）

劇集改編自《紐約雜誌》（New York Magazine）、由記者Jessica Pressler發佈的文章《How Anna Delvey Tricked New York’s Party People》，而劇集就會由《黑錢勝地》（Ozark）女星Julia Garner主演。

主要講述記者致力調查Instagram傳奇人物Anna Delvey，如何捏造德國富二代身份繼而騙取紐約名流圈的金錢。在Anna等待審判的期間，這名記者與她發展出既黑暗，又難以解釋的愛恨交織的關係同時要查出Anna的真正身份。

《睡魔》（The Sandman）

劇集改編自《American Gods》、《Good Omens》原著作者Neil Gaiman的漫畫，以希臘神話中的夢神Morpheus為主角，並結合了奇幻、驚悚元素，主要探討關於復仇、人性、慾望等議題。劇情講述神力強大的Morpheus設法彌補自己在宇宙和人間鑄下的種種錯誤。

《生化危機》（Resident Evil）

Netflix在2020年宣佈開拍劇集版，並宣佈「Albert Wesker」一角會由《殺神John Wick 》系列男星Lance Reddick飾演，預計劇集將會在暑假檔期上架。劇情主要講述兩條時間線交錯的全新故事，第一條時間線，Wesker家兩姊妹Jade和Billie搬到去New Raccoon City，兩人生活久了就發現這個城鎮不如表面所見的安穩平靜，更懷疑父親隱瞞了可能導致世界毀滅的黑暗秘密。而另一條主線就是十多年後的世界，在這個時空地球倖存的人口不足1500萬，另外60億生物因感染T病毒而變成怪物。

《獵魔士：血源》（The Witcher: Blood Origin）

劇集是《獵魔士》（The Witcher）的衍生劇，故事設定在《獵魔士》的1200年前，主要講述第一位獵魔士的起源，以及造成大災難的「天體交會」（The Conjunction of the Sphere），導致不同維度的怪物、人類和精靈世界有了交會，更因而聚集在同一世界之中。本劇由楊紫瓊首次擔正出演美劇，劇中亦有大量打鬥場面，相信刺激度絕對不比《獵魔士》少。

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