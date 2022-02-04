【彭美與湯美】十八禁鏡頭全面曝光　胸部與下體大特寫震撼觀眾

劇集《彭美與湯美》（Pam and Tommy）近日於Disney+上架，改編自荷里活性感女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）與搖滾樂隊Mötley Crüe鼓手Tommy Lee的性愛錄影帶事件。

《彭美與湯美》首播後引起極大回響。（劇照）

劇集開拍時已爭議不斷，不少人批評這是對彭美拉與Tommy Lee二次傷害，甚至連彭美拉本人都不支持這部劇集。而劇集上架後亦引起熱議，當中最受矚目的是裝上假胸的女主角Lily James與裝上假陽具的男主角Sebastian Stan的裸露出。

女主角Lily James每日要花3小時變裝成彭美拉安德遜。（劇照）

由於Lily James的上圍沒有彭美拉般突出，為了完美變身成這位性感女神，Lily James每日拍攝前都要花3小時化妝及「裝假狗」，戲中露點畫面中觀眾看到的都是假胸部。而更瘋狂的是，Tommy Lee擁有的大名鼎鼎「說話的下體」，亦清晰地展現於觀眾眼前，Sebastian Stan豁出去正面全裸演出，展現跟下體對話的瘋狂畫面。

不少網民認為《彭美與湯美》是對兩位主角真人二次傷害。（影片截圖）

雖然《彭美與湯美》於一片爭議聲中上映，但網民評價幾乎一面倒地好，尤其大讚Lily James與Sebastian Stan的表現，認為二人完美消化了彭美拉及Tommy Lee的形象，稱得上是演藝生涯代表作。

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