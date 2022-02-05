冬奧主題電影真人真事改編　牙買加選手出戰雪撬賽笑中有淚

第二十四屆冬季奧林匹克運動會，將於今晚（4/2）在北京的國家體育場「鳥巢」舉行開幕儀式。對於香港人而言，冬奧的比賽項目會較陌生，事實上有多套電影都曾以冬奧運動員的真人真事改編，其中「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）在《我要做鷹雄》（Cool Runnings）就演過高台滑雪選手，而1988年熱帶地區牙買加，首度有選手參加冬奧雪撬比賽的事蹟，亦被改編成電影《Cool Runnings》。

對於未踏足過雪地的牙買加選手，出戰冬奧已是個有趣畫面。（《Cool Runnings》劇照）

《Cool Runnings》

1988年加拿大卡加利冬奧，來自熱帶地區的牙買加雪橇隊，破天荒取得入圍資格，但因為資源不足，選手要向別國借雪橇參賽，而一直沒見過雪的幾位，一直在草地，甚至浴缸練習，雖然從中搞出不少笑料，但當中每一幕都笑中有淚。雖然最終沒有奇蹟地取得任何獎牌，但其勵志故事就被拍成電影《Cool Runnings》。

事隔24年，牙買加的冬奧隊伍再次征戰，當中更報名參加男子四人雪橇和雙人雪橇、女子單人雪橇項目。與24年前不同，今次雪橇隊的資源比多年前充足，隊伍曾在2020年到奧地利等國出賽，其後轉到英國受訓，去年11月更獲資金和贊助到加拿大的訓練中心受訓。對於北京冬奧目標，雪橇隊在冬奧的最佳成績是第14位，今屆他們希望能有所突破。

（《我要做鷹雄》劇照）

《我要做鷹雄》

《我要做鷹雄》（Eddie the Eagle）改編自真人真事，劇情講述英國跳台滑雪選手艾迪「飛鷹」（艾格頓 飾）的奮鬥故事。自小就愛上滑雪的艾迪，一直想參加冬季奧運，儘管他成功加入英國滑雪奧運隊，但後來就被奧委會官員踢出隊。隨後艾迪發現跳台滑雪仲有位置，於是苦練出戰。不過自我訓練進度有限，直至在雪場遇上負責剷滑道的雪酗酒工人布朗森（曉格積曼 飾），本身是前美國跳台滑雪冠軍，因一場爭拗而永久放棄該運動，而他由起初勸艾迪放棄，到後來被打動加以特訓。最後更在90公尺（295英尺）的滑道賽事，跳出了71.5公尺（235英尺）成績，打破英國紀錄，被傳媒封予「飛鷹」稱號。

2009年的河正宇（圖中），相當青澀。(《五個跳雪的少年》封面)

《五個跳雪的少年》

韓國電影《五個跳雪的少年》，於2009年上映，故事根據1996年出征奧運的韓國跳台滑雪隊的真人真事改編，導演更是後來拍下《與神同行》的金容華，片中主角同樣由河正宇擔正。劇情講到南韓為爭取舉辦冬季，委員會決定臨時組成一個代表隊參賽。其中韓裔運動員Bob就由河正宇飾演，他從小被美國家庭收養，為了尋找親生母親而回到韓國，卻被迫與另外4個毫無經驗的年輕人組成跳台滑雪隊。期間笑料百出，但結局依然勵志到令人感動落淚。