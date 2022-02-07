Tinder詐騙王｜扮富豪呃千萬美元　受害人組復仇聯盟揭開犯罪過程

在這個速食的年代，交友App已經成為單身男女物色對象的地方，簡單Swipe左Swipe右就能輕鬆進行配對。好彩的話能遇上一生最愛，不小心會誤墮愛情陷阱，隨時人財兩失之餘兼負債一世。日前在Netflix上架的犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler）震撼全球，究竟這位自稱為鑽石富二代的Simon Leviev究竟是誰？怎樣憑高超的詐騙技巧來騙取千萬美元，下場如何？

紀錄片已於日前在Netflix上架。（Netflix）

要呃人先要呃自己。改名為Simon Leviev的騙子（原名Shimon Hayut）假扮以色列鑽石公司創辦人Lev Leviev的兒子，在交友App Tinder上載多張炫富生活照尋找獵物。挪威籍的受害人Cecilie Fjellhøy公開了被愛郎騙錢騙感情的過程，Simon先約她到五星級酒店餐廳約會後，裝作對她一見鐘情，並豪擲千金主動邀請她搭乘私人飛機往保加利亞入住五星級酒店，讓Cecilie意亂情迷。

原名Shimon Hayut的Simon Leviev扮成鑽石富二代在Tinder物色受害人。（電視畫面）

在獲取Cecilie的信任後，Simon便聲稱因家族讚石生意生命受到威脅，以為免被犯罪集團追蹤到為由而要求女方向財務公司借現金及請求借用信用卡，每次金額由2萬至14萬美元（近百萬港元）。Simon不斷裝可憐要求Cecilie不斷刷卡為他買機票及埋單，令女方欠下9間銀行貸款，到最後跟銀行調查員會面時，才發現深愛的男人竟然是詐騙慣犯。

以上事情並不只是發生在Cecilie身上，還有將Simon當作好友的瑞典女子Pernilla Sjoholm及。這位Tinder詐騙王將所謂的救命錢來過偽富二代生活，以受害者的金錢繼續釣新的受害者。即使被騙錢騙感情，由於兩人仍然是情侶關係，Simon擁有Cecilie的護照號碼、母親的地址，令女方承受極大壓力一度入住精神病院及萌生輕生念頭。

紀錄片後半段遍地花生，Cecilie和Pernilla聯手反擊，想挪威最大報章VG提供證據，記者團隊尋獲二十多明受害人之餘，更冒死遠赴Simon家鄉以色列揭開這位鑽石富二代的真面目。而跟Simon交往14個月的Ayleen被Simon騙去14萬美元後，在網絡上看到這篇報道後，決定聯絡Cecilie和Pernilla，一邊拿走Simon一堆名牌衫服飾在網上出售套現還債，一邊繼續與Simon聯絡獲取他的信任和行蹤，最終讓Simon成功落網，情節峰迴路轉亦大快人心。

可惜壞人未必會有壞報，Simon在以色列服刑5個月後提早獲釋，不過最誇張的是，雖然Tinder已經封鎖了Simon，亦在七個多國家被列作通緝犯，Simon至今仍過著奢華的生活繼續逍遙法外，乘搭私人飛機、開跑車、入住五星級酒店。事後他更開設了個人網站提供作商業顧問，每次收費為311美元（約2500港元），相盡辦法騙盡世間財。