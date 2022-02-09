《梅艷芳》被刪片段喜見《膠戰》女神　Hillary飾錶行職員零對白

於Disney+獨家播映的《梅艷芳》（足本導演版），今日（9/2）會播出第二集。看過首集的觀眾，會發現當中比電影版多了不少新畫面及劇情，令故事講得更完整詳盡。來到第二集，會講到梅姐事業如日中天，更會拍下經典的鐵達時廣告，而在發布的全新劇照中，就有張見到《膠戰》女神Hillary（劉沛蘅）客串一角。

第二集講到梅姐事業攀上第一個高峰，於紅館開演唱會。（《梅艷芳》劇照）

在《梅艷芳》導演版首集，故事由梅姐的童年講起，繼而參加新秀歌唱大賽，尾段更講到人氣急升的梅姐，代表香港出席第12屆東京音樂節，並埋下與日本當紅歌星後藤夕輝的戀情。來到第二集，一生追求愛情的梅姐，與後藤一見鍾情，開始約會，並頻繁地飛往日本，沉醉於當上男友背後的小女人，慢慢令甜蜜的愛情變成二人事業上的重大挑戰。

第一集結尾，已埋下梅姐與後藤的戀情。（《梅艷芳》劇照）

雖然梅姐的恩師Eddie（古天樂 飾）鼓勵她勇敢去愛，但華星唱片高層蘇先生（林家棟 飾）卻認為愛情會影響事業。（《梅艷芳》劇照）

雖然梅姐的恩師Eddie（古天樂 飾）鼓勵她勇敢去愛，但華星唱片高層蘇先生（林家棟 飾）以及後藤公司的社長卻認為愛情會影響兩者的事業，表明要二人分開，令戀情驟然而逝。

梅艷芳於1988年為鐵達時拍下《天長地久》的經典廣告。（《梅艷芳》劇照）

專注事業的梅姐，於1988年為鐵達時拍下《天長地久》的經典廣告，一句廣告宣傳語︰「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」深人民心。在導演梁樂民帶領下，台前幕後全力還原這個廣告畫面。於電影版從未登場的朱鑑然將會飾演廣告男主角，與王丹妮飾演的梅艷芳上演一場戲假情真的故事。而另一場戲會講梅姐前往錶行揀錶，而負責招呼的正是《膠戰》女神Hillary，問到當日拍攝花絮，由於事隔近3年，Hillary更直言當日只是位臨時演員，完全零對白，所以印象不深，而同場的仲有Trivago哥哥黎學勤。

Hillary飾演錶行員工，負責招呼梅姐。（《梅艷芳》劇照）

一連5集《梅艷芳》（足本導演版），第2集將於2022年2月9日（星期三）下午4時於Disney+ 上。