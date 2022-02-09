大肚昆凌再戰荷里活　孖布斯韋利士合作新戲演女特務

現年28歲的昆凌，在上月慶祝與周杰倫慶祝結婚7周年之際，後者親證前者懷第三胎。約三個星期後，又傳來好消息，據外國傳媒《Variety》報道，懷第三胎的昆凌將再戰荷里活，與66歲布斯韋利士（Bruce Willis）合作新戲《Soul Assassin》。



早前周杰倫親證昆凌懷第三胎。(hannah_quinlivan@IG)

昆凌首次進軍荷里活的作品是在2018年上映的《高凶浩劫》（Skyscraper），當時電影主角為「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），而去年她還參演了由丈夫周杰倫監製，陳奕先執導的動作電影《叱咤風雲》。近日《Variety》率先報道，現年28歲的昆凌將第二度進軍荷里活，與布斯韋利士合作新戲《Soul Assassin》。前者目前角色未有公布，但據IMDb顯示，她是一位特務。

昆凌首次進軍荷里活的作品是在2018年上映的《高凶浩劫》，她在戲中飾演華裔恐怖份子。（《高凶浩劫》劇照）

除了新加入的昆凌外，電影演員陣容還包括《完美巨聲幫3》（Pitch Perfect 3）黑人女歌手兼演員Andy Allo、《美國之旅2》（Coming 2 America）南非女星Nomzamo Mbatha、CW劇《閃電俠》及《明日傳奇》澳洲男星Dominic Purcell及Marvel黑人男星Mustafa Shakir等。

布斯韋利士產量仍然多，但大部份作品都獲劣評。（《堡壘》劇照）

據報道指出，《Soul Assassin》是導演Jesse Atlas的首部長片，故事以女性為主導，講述一名一名女性前黑人士兵加入了無人機作戰實驗計畫，想要追殺殺害的丈夫的兇手。可是這項技術被盜走，獵人變成了獵物。目前未知昆凌在戲中是否重要一員，抑或是配角。