奧斯卡2022│五獎項遺珠Lady Gaga出局惹爭議　梁朝偉無緣爭男配

第94屆奧斯卡金像獎將於下月27日在洛杉磯舉行，而主辦單位在昨日（2月8日）公布了23項獎項的入圍名單。由紐西蘭女導演Jane Campion執導，班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）及Kirsten Dunst主演的Netflix電影《犬山記》（The Power of the Dog）獲最多的提名，合共12項獎項，而第二位則是由添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）主演的《沙丘瀚戰》（Dune）。



第94屆奧斯卡金像獎將在3月27日於洛杉磯舉行。（Oscars Facebook 圖片）

第94屆奧斯卡金像獎在昨日已經公布所有入圍名單，然而不少外媒對於部份演員，如Lady Gaga、賓艾佛力（Ben Affleck）、畢列谷巴（Bradley Cooper）及姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）未有入圍感到非常意外。

不少外媒對Lady Gaga未能入圍奧斯卡最佳女主角覺得意外。（《GUCCI名門望族》劇照）

最讓人感意外相信是Lady Gaga，皆因她先後憑《GUCCI名門望族》（House of Gucci）中的角色「Patrizia Reggiani」入圍多個頒獎禮的最佳女主角，其中包括金球獎、美國演員工會獎、荷里活影評人協會、英國電影學院獎、影評人選擇大獎及衛星獎。她更率先拿下紐約影評人協會最佳女主角獎。原本是奧斯卡影后熱門人選之人的Lady Gaga，如今變相率先出局。

Lady Gaga憑角色「Patrizia Reggiani」獲多個頒獎禮的最佳女主角提名。（《GUCCI名門望族》劇照）

另外，在《GUCCI名門望族》大變裝的謝拉力圖（Jared Leto）在戲中成為禿頭肥男，演技精湛的他獲得無數影評人協會及獎項提名，但先前意外地獲提名金草莓獎男配角，已經是不祥之兆，豈料再次無緣奧斯卡獎。

謝拉力圖早前入圍了金草莓獎男配角。（《GUCCI名門望族》劇照）

除此之外，與Lady Gaga曾合作星夢情深（A Star is Born）的畢列谷巴，他在吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）執導的《毒心術》（Nightmare Alley）有出色的演出，還被視為入圍第94屆奧斯卡最佳男主角的大熱人選之一，可是最終無緣入圍；以為沒有提名最佳男主角，都能憑另一部口碑之作《Licorice Pizza》入圍最佳男配角，豈料再次落空。至於J. K. Simmons憑《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）入圍最佳男配角讓人較意外。

《毒心術》口碑極好，畢列谷巴與姬蒂白蘭芝的演出獲高度讚賞，但兩人雙雙無緣今屆奧斯卡。（《毒心術》劇照）

雖然《沙丘瀚戰》獲10項提名，但除了最佳電影外，大部份都是技術獎項，而添麥菲查洛美、Rebecca Ferguson及奧斯卡依撒（Oscar Isaac）都沒有入圍個人獎項；同樣地，雖然《千萬別抬頭》（Don't Look Up）入圍角逐最佳電影、最佳原創劇本獎、最佳原創音樂獎及最佳影片剪接獎等四項獎項，但戲中演員如里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）等同樣失落個人獎項。

兩位主角都沒有入圍角逐個人獎項。（《千萬別抬頭》劇照）

至於與畢列谷巴在《毒心術》合作的兩屆奧斯卡得主姬蒂白蘭芝，她同樣無緣憑《毒心術》角逐奧斯卡最佳女配角獎。姬蒂白蘭芝以往一直都是奧斯卡獎寵兒之一，而她早前憑《毒心術》入圍角逐美國演員工會獎最佳女配角獎。

另外，曾憑《柔情酒吧》（The Tender Bar）入圍角逐金球獎最佳電影男配角的賓艾佛力，亦無緣入選金像獎最佳男配角最後五強。

吉拿域戴拖路憑《毒心術》角逐最佳電影獎。（IMDb 圖片）

有外媒認為奧斯卡再次拒絕了Marvel的超級英雄電影，皆因由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）成為去年唯一一部全球票房過10億美元的電影，一般相信，最佳電影提名增設至10個，就是確保受大眾歡迎的電影，如《黑豹》（Black Panther）能順利入圍。

另外，在《尚氣與十環幫傳奇》飾演「文武」的梁朝偉，他當時憑出色的演出獲外媒不少讚譽，當時更認為他有機會入圍角逐奧斯卡最佳男配角，然而最後希望落空。