倚天屠龍記│兩新「晶女郎」狂遭網民負評　王晶微博連環發文護航

由王晶執導，林峯、文詠珊、邱意濃及雲千千主演的《倚天屠龍記之九陽神功》和《倚天屠龍記之聖火雄風》相繼上映，雖然兩集電影的網上討論度高，但處處劣評，其中兩位女主角邱意濃及雲千千淪為箭靶。雖然如此，但導演王晶不時在微博撰文力挺二人。



雲千千在戲中飾演小昭。（《倚天屠龍記之聖火雄風》劇照）

在上月底，當時電影仍未開播，已經率先在網上出現爭論，皆因有網民在王晶微博留言，指邱意濃及雲千千「整容臉」。王晶在微博為兩位女藝人抱不平，他還列舉舒淇及邱淑貞剛出道時的負評，批評如今的網民一直都沒有進步。

對於邱意濃及雲千千被指網紅臉，王晶非常不滿。（微博截圖）

王晶寫道：「今日被視為女神的舒淇，邱淑貞出道之時，知道是什麼評價嗎？邱淑貞小時候在樓梯摔了一交（跤），下巴碎了，做了手術，在選港姐時被對手誣陷整容，被迫退賽，但仍不斷被人叫『整容臉』，紅了之後仍不斷有些咀賤之人叫『假下巴』。」之後他再以舒淇為例子：「舒淇來時偏黃黑，與利智，關之琳，劉嘉玲完全不一樣，有些黑水竟叫她ET，現在呢，一代影后，曠世女神。」

雲千千在戲中飾演小昭，而林峯則飾演張無忌。（《倚天屠龍記之九陽神功》劇照）

之後王晶指邱意濃及雲千千跟舒淇及邱淑貞一樣遭人嘲笑：「荳蔻年華，清純可人的雲千千，婀娜多姿，媚在骨子的邱意濃出道，居然又遇上一樣的賤嘴俗人講三十年前一樣的話，什麼網紅面，什麼長一樣云云。」故他認為兩人將來必成大器：「有這些話，我放心了，這就保證邱，雲二人巳然走上女神之軌跡。」

王晶認為雲千千有關之琳的影子。（微博截圖）

隨著《倚天屠龍記之九陽神功》和《倚天屠龍記之聖火雄風》相繼上映，劣評愈來愈多，而兩位女主角邱意濃及雲千千繼續成為箭靶；然而也有不少網民跟導演一樣，力撐兩位演員。其中後者早前再在微博撰文，指「看到不少網民說雲千千有關之琳的影子」，他亦認為「恍惚看到當年合作《至尊無上》及《整蠱專家》時的Rosemund（關之琳的英文名為Rosamund）」。這番說話一出，再次引起爭議。

關之琳在《整蠱專家》時的演出。（《整蠱專家》劇照）

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其實現年26歲的雲千千及30歲的邱意濃都是科班出身，前者更畢業於中央戲劇學院表演系，同系著名校友就有鞏俐、章子怡、秦海璐、張涵予、段奕宏及易烊千璽等影后影帝級人馬。有指雲千千亦考上了北京電影學院及中國傳媒大學，但她最後選擇中央戲劇學院；至於後者畢業於上海戲劇學院，著名校友則有鄧倫、迪麗熱巴及李冰冰等。

雲千千畢業於中央戲劇學院表演系，同系著名校友就有鞏俐、章子怡及秦海璐等。（《倚天屠龍記之九陽神功》劇照）

兩位女主角雲千千及邱意濃受到王晶力棒，特別是前者。她在2015年參演了戰爭劇《十個連長一個班》而正式進入娛樂圈。她兩年後更踏入影圈，參演由甄子丹主演的《大師兄》，而王晶當時也是電影監製之一。在2019年，她演出再由王晶監製的《唐伯虎點秋香2019》，同年也演出了由王晶執導的《追龍II：賊王》及由王晶擔任編劇的《新河東獅吼》及《唐伯虎點秋香2019》。之後還有在2020年上映的《追龍番外篇之十億探長》及在同年5月上映的《孫悟空大戰盤絲洞》。去年她參演了由王晶擔任監製及編劇的網劇《情陷聊齋·畫皮》。她暫演過9部電影，而全部都與王晶有關。

邱意濃在戲中飾演周芷若，有網民發現她戴的隱形眼鏡差點掉出來。（《倚天屠龍記之聖火雄風》劇照）

至於邱意濃亦同時參演了多部與王晶有關的影視作品，其中包括《唐伯虎點秋香2019》、《情陷聊齋·倩女幽魂》、《冒險王衛斯理》的《支離人》、《黑白迷宮》、《追龍II：賊王》及《奇門密探》等。

邱意濃在戲中飾演「兔兔」，是梁家輝的情人兼手下，成功迷暈王敏德的角色及綁架。（《追龍II：賊王》劇照）