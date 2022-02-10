Tinder詐騙王｜Simon批評受害人設立眾籌還債　反指三女才是騙子

Netflix犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler）日前上架後引起各界關注，假扮以色列鑽石大王Lev Leviev兒子的Simon Leviev在交友App Tinder上欺騙不同國籍的寂寞女子，騙取金額高達千萬美元，非常誇張！在紀錄片中亮相的三位受害人慘被呃錢呃感情，在揭開Simon的真面目後，至今仍負債纍纍，日前三人開設眾籌網頁，望能借外界的力量來度過艱難的時刻。

紀錄片已於日前在Netflix上架。（Netflix）

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受害人Cecilie Fjellhøy、Pernilla Sjoholm及Ayleen Charlotte慘被Simon Leviev（原名：Shimon Hayut）呃錢呃感情，被騙去數十萬美元，一直無法償還貸款。節目播出後，三人獲得大批網民及劇迷的私訊鼓勵，並於日前創立了GoFundMe的網頁，望外界的有心人能捐款。不過這個舉動，竟然引起Simon的批評。

受害人Cecilie Fjellhøy、Pernilla Sjoholm及Ayleen Charlotte日前創立了GoFundMe的網頁，望外界的有心人能捐款，協助三人盡快還債。（GoFundMe網頁截圖）

紀錄片播出後，Simon的Instagram已被官方封鎖了，在帳號被刪掉前，他曾在限時動態呼籲大家不要相信紀錄片的一切，更聲稱自己是無辜的，指控三位受害者才是騙子，在稍後的幾天內將會開直播「澄清事實」，可惜一直潛水。其後他開設了新帳號，並在顯示動態中上載了受害人開設的眾籌網頁，並留言寫道：「應該去幫助真正的機構，而不是這些操縱者。這就是所謂的營銷。」

Simon日前開設了新IG帳號，批評三位受害人設立眾籌。（Twitter）

有大批網民看到Simon在欺騙完這些女士後，竟然批評受害人是借抹黑他來賺錢的行為極度厚顏無恥，更湧到他的帳號鬧爆Simon，過了不足一天Simon的帳號又再消失了。另外，交友App Tinder已回覆了外國傳媒，指公司已經進行了內部調查，並確認Simon Leviev已經被封鎖，還有其他已知的假名Michael Bilton、Avraham Levy、David Sharon等都同時被封鎖，避免再有女士被騙。