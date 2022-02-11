福布斯｜娛樂名人財富榜出爐　狄維莊遜靠副業狂吸金登男影星榜首

美國財經雜誌《福布斯》日前公布了2022年度「娛樂名人財富榜」，結果令人非常意外。憑《魔戒》（The Lord Of The Rings）電影系列而成名的奧斯卡金像導演Peter Jackson竟然爆冷登上榜首，而The Rock狄維莊遜就靠副業獲得男演員冠軍位置，更撼贏吸金超強的Kanye West，在總排名排第四！

現年60歲的Peter Jackson過去一年勁賺5.8億美元（約45億港元）榮登榜首，不過原來收入來自出售名下的視覺技術公司WETA數碼，並非來自執導電影。排第二的就是美國老牌搖滾巨星Bruce Springsteen，他於去年將自己創作的歌曲版權出售予Sony唱片公司而狂吸4.35億美元（約33.9億港元）。

搖滾巨星Bruce Springsteen狂吸4.35億美元（約33.9億港元）排第二。（Getty Images）

OneRepublic的主音Ryan Tedder憑賺1.6億美元拍第9。（Getty Images）

值得留意的是，娛樂名人財富榜的頭10名都是男星，當中包括分別排在第二及第死位的Jay-Z和Kanye West，而樂隊OneRepublic的主音Ryan Tedder就排在第9位。至於男演員方面，The Rock狄維莊遜（Dwayne Jackson）就登上榜首，不過收入來源竟然是靠副業龍舌蘭酒品牌Teremana狂吸2.7億美元（約21億港元）。

另外，奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）就憑拍攝Apple TV+劇集《晨早直播室》（The Morning Show）第2季的2000萬美元（約1.56億港元）薪酬及出售其製作公司Hello Sunshine的股份，以1.15億美元（約9億港元）收入排第12位，是女演員方面的榜首，而才女Taylor Swift亦以5,200萬美元（約4億港元）排名第25位。