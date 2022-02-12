《咒》揭台灣一家六口撞邪事件　超驚嚇畫面竟迷倒AV女優藤井一夜

以揭露台灣民間宗教詭異事件的電影《咒》，將於3月18日在台灣上映，由於是導演柯孟融的作品，2004年的學生短片《鬼印》已大獲好評，畢業後首部大銀幕作《絕命派對》亦獲好評，所以得知有新作便一直受到重視。今次更獲日本AV女優優藤井一垂青，睇完預告同海報後在IG轉發並留言︰「看起來很可怕。」

電影海報充滿宗教色彩，而且還留下「不信邪，就等死」的字句。（《咒》電影海報）

想不到《咒》會引來女優藤井一夜垂青，仲想套戲可以在日本上畫。(網上圖片)

台灣新銳導演柯孟融，由學生作品到首部電影長片都獲台灣觀眾支持，新作《咒》由蔡亘晏、高英軒、林敬倫等人主演，故事來自高雄，關於宗教儀式的真人真事，當時一家六口自認被神明附身，全家人如中邪一樣不停起乩，甚至自殘，最後更導致家中29歲大女暴斃死亡。導演柯孟融看畢感覺有種「不可也不該碰觸的有毒氣質」，於是將它創作成電影《咒》，呈現給觀眾欣賞。

故事又會圍繞４歲小朋友發展，更具恐怖氣氛。（《咒》電影劇照）

點擊睇超驚嚇預告

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電影籌劃五年，但一直秘密進行，直至上年暑假推出首條預告及海報，恐怖程度令人更引頸以待。預告中一幕幕離奇畫面令人看得毛骨悚然，例如4 歲小女孩會指住天花板叫「它」下來，又會如中邪般手裡拿著刀，口中念著咒語，夜探廟宇時更會有神像移動等奇怪事，還有滿口畸形牙齒、手臂滿佈傷口等，令網民愈看愈驚，愈驚愈想看。

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原定2021年冬天上畫的《咒》，現延期至今年3月。而早前更獲AV女優藤井一夜加持，她在個人IG轉發了該電影的海報，並寫道︰「這是台灣的電影海報，看起來很可怕。不知道《咒》會不會在日本上映呢？」經此轉發，電影在台灣鬧得更熾熱，並期待上畫時一場嚇一嚇。