緣路山旮旯︱疫情影響無緣情人節上映　余香凝自彈自唱幫電影打氣

岑珈其和余香凝（Jennifer）主演的電影《緣路山旮旯》原定於今年情人節上映，但因為戲院受疫情影響須暫時停業而被迫延期，而電影片尾曲《Melanie》主唱者周漢寧最近抱住結他遊走香港不少地點做街頭Busking為電影打氣，余香凝有見及此，亦歌癮大發主動加入周漢寧的「One Man Band」，製作情人節「One+One Man Band Special」作特別演出。提到曾否收過別人為她而特別創作的歌時，余香凝便自爆曾經收過瀕臨分手的男友為她而寫的歌，雖然兩人情已逝，但她仍然為了歌詞內的「Time’s Up，仍然會記住」而爆喊。

《緣路山旮旯》女主角余香凝與電影主題曲《Melanie》原唱周漢寧Jam唱為電影打氣。

點擊下圖觀看《緣路山旮旯》精選劇照：

去年5月為老公陸政渡誕下女兒Clare的余香凝，在《緣路山旮旯》中飾演自信爽朗又強勢的「咩姐」Melanie，令人聯想到導演黃浩然在人物設計方面加入余香凝本尊的影子，但余香凝卻指自己也有小鳥依人的一面，更試過生日時要求老公陸政渡為自己親自下廚，可是老公因為太認真堅持做足所有步驟，搞到余香凝等到頸都長。另外，談到電影未必如期上映，導演黃浩然表示：「計劃趕不上變化已成為常態，路途崎嶇都冇辦法，唯有調整心態！條路遠咗，咪當欣賞下沿路風景囉！」