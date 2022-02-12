乾柴烈火20年｜古天樂楊千嬅情侶絕配　黃偉文散打王造型來自名牌

2002年4月19日上映的《乾柴烈火》，今年踏入20周年。電影由古天樂、楊千嬅主演，導演更是當年仍然未拍《殺破狼》、《葉問》等動作大片的葉偉信。當日藉千嬅的人氣，以輕鬆愛情小品大收1,300萬。其實全片都有不少笑料，而最亮眼的串星一定是飾演八屆散打王的黃偉文（Wyman），金腰帶長伴身邊一幕最為搞笑，最意想不到是，這身老粗造型，原來是由Wyman親身打造，而且仲件件名牌。

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2000年楊千嬅因一首《少女的祈禱》大紅，有了人氣自然獲電影公司垂青，一口氣拍下《新紮師妹》及《乾柴烈火》兩套電影，古天樂又因為劇集《尋秦記》人氣急升，二人在電影相遇。《新紮師妹》3月率先上畫，爆紅票房收$1,100萬，緊接上畫的《乾柴烈火》燒得更旺，多收200萬。令二人成為劉德華、鄭秀文之後，另一銀幕情侶。

當年兩位都當紮，仲係好靚仔靚女。（《乾柴烈火》影片截圖）

2002年的古天樂早已是電影男主角，而且演喜劇已有自己一套風格。（《乾柴烈火》影片截圖）

《乾柴烈火》故事係講女性雜誌《淑女》和男性雜誌《紳士》，被作家Michelle（陳慧珊 飾）收購，準備合併為新雜誌《Boku》。從小在中藥舗長大的Alice（楊千嬅 飾）是小記者，而Ryan（古天樂飾）則是《紳士》的副總編，深受女性歡迎。一次採訪發生意外，令Alice對Ryan有了好感，但Ryan只想向Michelle埋手，形成一個三角局面。

呢個八屆散打王造型，非常正，而且全身仲係Wyman用私伙襯出來，唯獨條腰帶係道具手足安排。（網頁截圖）

「金腰帶」唔會都係私伙嘛？

至於戲中矚目配角，非Wyman的散打王莫屬，尤其一身老粗造型，加一條隨身掛在腰間的金腰帶。關於這個造型，Wyman早前在IG自爆這造型並非平價貨，分別是用Double RL及Prada配搭出來。

因為《乾柴烈火》，二人成為銀幕情侶。（《乾柴烈火》影片截圖）

黃偉文︰「用歐美時裝名牌扮九龍城衙前圍道粗魯男子日常粗著衫褲，我諗史上除咗我都冇乜幾多個香港演員會係咁，哈哈哈，實不相瞞，當年無論做電影定電視，我都唔係幾肯著服裝部提供嘅衫，只會盡力配合角色要求而自己帶一大堆衫返去比服裝指導揀，一怕唔夠靚二驚唔衛生三來我平時真係買咗好多好多好多衫，無論咩 character 屋企一定搵到三幾套適合嘅！」原來Wyman喜歡自備服飾開工，仲有本事將名牌穿搭成街坊便服，完美展現何為貴買「粗」用的境界。唯獨考起Wyman是那氣金腰帶︰「是 costume 提供嘅，因為真係自己買唔到，要等套戲拍完15 年之後先買到， Versace 嘅！」

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四位呢幕飯局戲，笑料滿載。（《乾柴烈火》劇照）

爆肚對白考起羅莽

就該貼文，有網民提到有句對白非常難忘，話說千嬅戲中的爸爸羅莽，介紹Wyman係「七屆散打王」，當時Wyman立即澄清︰「係八屆！」原來這句是他即場加上去︰「呢句更正『八屆呀』係臨場自己爆肚，有嚇親對手」，成功令角色更搞笑。