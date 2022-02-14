尚格雲頓宣佈不再拍動作片　最後一部作品飾演自己

現年61歲的荷里活動作影星尚格雲頓（Jean Claude Van Damme）宣布完成下一部電影《What’s My Name?》後就不再拍動作片，結束逾40年動作演員生涯。

尚格雲頓成名作《拳擊天下》有不少香港演員參演，包括圖中的喬宏。（劇照）

尚格雲頓在最後一部作品中飾演自己，人物設定為遇上車禍後失憶，在尋找記憶途中，將面對過往其主演電影中的敵人和演員，以這個特別又富紀念性的方式為其從影生涯劃上句號，他受訪表示：「我想離開演藝圈，但先要重新審視我的職業生涯，從令我成名的《拳霸天下》開始。 我希望這是一部全新《拳霸天下》，但水平更高。」

尚格雲頓身手了得。（劇照）

來自比利時的尚格雲頓，自幼因身體虛弱而開始習武，曾接受空手道、泰拳、舉重及跆拳道等訓練，18歲時奪得歐洲中量級空手道冠軍及世界空手道冠軍。80年代初尚格雲頓開始涉獵影圈，1988年憑《拳霸天下》（Bloodspot）爆紅，著名作品包括《搏擊之王》（Kickboxer）、《鐵拳無敵》（Lionheart）、《疊影威龍》（Double Impact）以及吳宇森執導的《終極標靶》（Hard Target）等。

尚格雲頓在香港定居多年，會出街篤魚蛋十分地道。（IG圖片）

值得留意的是，尚格雲頓於2004開始在香港定居並擁有多個物業，曾應邀為亞洲電視舉辦的《2012年亞洲小姐總決賽》擔任評判。