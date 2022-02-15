范冰冰兩荷里活片票房仆直　回中國發展無望？

內地女星范冰冰主演的兩部荷里活電影《355：諜影特攻》（The 355）以及《The King's Daughter》（台譯：《日月人魚》）最近先後在北美上映，不過兩部票房都強差人意，前者全球票房約2850萬美元（約2.2億港元），不及成本一半，後者更只收173萬美元，蝕到入骨！



《The King's Daughter》入面范冰冰搞成咁。（電影截圖）

《The King's Daughter》因趕不上後製進度而延遲多時才上映，雖然在北美戲院排片量達兩千多家戲院，但票房依然仆直，戲中范冰冰飾演人魚，片方用特效替她「整容」，看上去相當怪異。而《355：諜影特攻》曾經在康城影展大肆宣傳，但因為「陰陽合同」事件而令范冰冰延遲埋班，加上新冠肺炎疫情，電影等到上個月才上映，票房成績亦不理想。

卡士強勁的《355：諜影特攻》都係唔收得。（劇照）

《355》范冰冰畫面：

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曾參演《鐵甲奇俠3》與《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）的范冰冰，曾經是在荷里活知名度最高的中國演員，經常於國際影展登場，但近年因「陰陽合同」風波而令其事業插水，令《355：諜影特攻》及《The King's Daughter》兩部片亦號召力大減，有媒體分析她本來可以借助荷里活的聲勢回內地拍戲，但現在這個如意算盤似乎未能打響。