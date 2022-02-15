四日內兩大戲院結業　戲院商會憂現倒閉潮︰抗疫基金杯水車薪

新冠肺炎第五波疫情殺到，每日確診數字過千，各行各業都受到嚴重影響，其中戲院業由1月7日起封院至今已經一個月有多，而計上星期五（11/2）荷里活百老匯宣布結業後，短短4日後便到Cinema City銅鑼灣VICTORIA於今日（15/2）宣布結業。就業界出現倒閉潮，《香港01》致電香港戲院商會，發言人對此表示年初起已多次向政府反映業界實際情況，並希望防疫抗疫基金6.0可放寬資助條件，以助業界渡過難關。

VICTORIA戲院今日（15/2）宣布結業，戲院於2018年1月的開幕禮，典禮上老闆黃百鳴攜同女兒黄漪钧（Alvina，中間）及兒子黃子桓（右）出席。（「Cinema City 」Facebook圖片）

自1月7日，政府宣布多個娛樂場所包括戲院要立即暫時營業，當時香港戲院商會已發公開信希望以14日為期限，封院14日後可立即重開，以減少對業界的傷害，可惜有關建議不獲接納。戲院商會︰「 業界已多次向政府反映業界實際情況，戲院在停業期間零收入仍需要繼續繳交高昂租金，管理費、冷氣費、商場宣傳費及員工薪金，加上小食部是戲院重要的收入來源，但自疫情以來戲院一直被禁院內飲食，從未間斷，而一次又一次的關閉戲院卻只給予杯水車薪的補助，戲院 實在難以撐下去。」

上星期五（11/2），荷里活百老匯宣布結業。(資料相片)

日前政府已宣布會有新一輪的抗疫基金，每當中有些規限令資援變得杯水車薪。戲院商會︰「新一輪防疫抗疫基金6.0，每銀幕只有$10萬補助，亦設有銀幕數目上限，相比起戲院的租金及其他支出，只是杯水車薪，未能舒緩業界困境。商會懇請政府能對業主作出呼籲／發公開信函，冀業主們能停收停業期間的租金，管理費或提供多些減免；另外希望政府提高第六輪防疫抗疫基金的補助金額，而且不要設銀幕上限，並再次推出保就業，望能渡過是次難關。」

相比起前年，封院一個月多便有兩間戲院相繼倒閉，是否因為整個賀歲檔無法開業，促成今次的結業潮？戲院商會︰「疫情對所有戲院打擊均非常嚴重，戲院自疫情起已經被勒令4次停業共7個多月，而戲院每次停業後若要重新宣傳再安排電影上映，電影公司要約三至六個月時間，戲院生意難以在短時間內回復。2020年票房連小食部損失令整體生意下跌近8成，2021年亦下跌近一半，而農曆新年檔期佔業界全年大概2-3成收入，戲院已連續2年損失了黃金農曆年檔期，對業界打擊非常大，今年估計全年票房將會損失至少10億元。」

戲院商會指2021年全年票房對比2019年下跌近4成，加上院內嚴禁飲食，小食部近乎零收入，實際上戲院全年生意對比疫情前至少仍少近5成。（「Cinema City Victoria」Facebook圖片）

對於業畀前景，商會不抱樂觀態度，亦不排除會有另一波結業及裁員潮，故今次回覆《香港01》時表示希望戲院早日作有限度的重開。戲院商會︰「如果戲院仍未能盡早恢復營業，情況將越趨嚴峻，因此商會希望2月24日在疫苗通行證下戲院能恢復營業，考慮到所有觀眾已接種疫苗，希望與食肆一樣可以獲放寬院內進食。否則商會不排除有另一波的裁員及結業潮。」