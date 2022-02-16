Marvel《捍衛者聯盟》系列Netflix全數下架　劇迷：係咪加入MCU？

自Disney+加入影視串流平台大戰後，各大平台都積極發展原創電影及劇集，亦收回在其他平台上架的作品，重新包裝後在自家平台播出。Netflix日前公佈了3月下架的影視作品名單中，驚見《捍衛者聯盟》（The Defenders）系列影集將全數下架，讓劇迷紛紛猜測是否這些角色將會返回Disney+，或者即將加入MCU。

《捍衛者聯盟》（The Defenders）系列影集即將在Netflix全數下架。（Netflix）

根據外媒報道，下架的包括Marvel副總裁Jeph Loeb與Netflix 合作的《制裁者》（Marvel's The Punisher）、《夜魔俠》（Marvel's Daredevil）、《潔西卡瓊斯》（Marvel's Jessica Jones）、《鐵拳俠》（Marvel's Iron Fist）、《盧克凱奇》（Marvel's Luke Cage）及《捍衛者聯盟》（The Defenders）。以上劇集的播放權歸還給迪士尼，並將在今年 3 月 1 日全數在Netflix下架。有消息指，《捍衛者聯盟》系列很大機會在Disney+或Hulu重新上架。

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今次迪士尼的做法讓不少粉絲認為《捍衛者聯盟》中的某些角色有望復活，或者以另一種形式加入MCU。這個推測亦不無道理，畢竟早前飾演「夜魔俠」的Charlie Cox都在《蜘蛛俠︰不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）及劇集《鷹眼》（Hawkeye）中亮相。