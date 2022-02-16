創造安娜｜德國假名媛憑影后級演技呃飲呃食　靠IG騙盡紐約上流圈

社交媒體的迅速流行，速食資訊幾乎壟斷了我們的生活。大家可有想過在Instagram、Facebook等社交平台所看到的是否事實的全部？日前在Netflix上架的新劇《創造安娜》（Inventing Anna），改編自俄裔少女透過IG扮德國假名媛來混入紐約上流社交圈，呃飲呃食騙取數十萬美元的真人真事。

劇集由《柏捷頓家族：名門韻事 Bridgerton》王牌製片人 Shonda Rhimes 打造。（Netflix）

劇集改編自《紐約雜誌》（New York Magazine）、由記者Jessica Pressler發佈的文章《How Anna Delvey Tricked New York’s Party People》，主要講述在法國小型時尚雜誌實習的少女Anna Sorokin，化名為Anna Delvey，在Instagram偽裝成德國名媛，混入紐約上流社會，訛稱25歲就能繼承高額信託基金，過著極奢華的生活。除了成功矇騙大量大有來頭的上流名人，更騙取一筆銀行鉅款，情節離奇過電影！

Anna一角由《黑錢勝地》（Ozark）女星Julia Garner主演。（劇照）

Anna Chlumsky飾演記者Vivian Kent，與Anna建立出微妙的關係。（劇照）

猶如電影情節般離奇的故事，竟然就發生在現實生活中。還原度極高的《創造安娜》就揭開了這位傳奇女騙子如何俘虜紐約上流社交圈的信任。比起早前上架的紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）中的呃錢渣男Simon Leviev，Anna技術高超得多。在劇中不停訪談Anna同時搜集資料揭開Anna真面目的記者Vivian，曾經表示Anna是紐約最成功的騙子，亦可能是美國夢的縮影。

非常懂得利用社交媒體的Anna一早就明白到，只要你經常上載炫富照片到Instagram，別人就會相信你所建立的形象。Anna悉心管理好自己的IG，不時上載乘搭私人飛機參加派對、時裝活動、藝術展的照片，或者飛到師姐各地旅遊渡假的靚相，將自己打造成熱愛藝術又事實上的名媛。有不少上流全的人都表示，看到Anna的IG就知道她是切切實實的名媛。為了讓身邊的人相信她是富二代，她只會出入五星級酒店或城中有名的餐廳，更每次給侍應、司機、酒店櫃檯服務員等100美元小費，讓大家都知道她出手闊綽。

現實中的Anna Sorokin在俄羅斯出世，母親是平凡的家庭主婦，而父親則是司機，在16歲是隨家人移德國。其後她獨自到巴黎修讀與時尚相關課程，在法國小型時尚雜誌《Purple》實習時，讓她開始接觸到上流社會，因貪戀名利而開始計劃混入紐約名流圈。直至2013年Anna獨自搬到紐約，憑毫無殺傷力的娃娃臉、流利的歐洲口音及奧斯卡影后級演技假扮成國富豪繼承人，訛稱名下有6000萬歐元信託基金。在偶然的機會下認識了《Vanity Fair》的員工Rachel Williams，助她成功打入紐約最富裕的上東城名媛圈。

自稱Anna Delvey的Anna Sorokin（右一），成功扮成名媛打入上流社會，並騙走20萬美元。（Getty Images）

除了在紐約上流圈呃飲呃食呃酒店住宿，Anna竟然連好姐妹Rachel的錢都呃。她先邀請了Rachel一同去摩洛哥度假，並表示旅費會由她全數負責。可惜在埋單時，Anna假裝信用卡有問題而叫Rachel先付6萬多美元的費用。她總在身無分文的時候，以出色的演技裝可憐，謊稱家族資產遍佈歐洲，跨國轉帳問題非常繁複來讓朋友們心甘情願幫她付錢，更有深信Anna是富二代的人竟然指「Anna應該是太有錢而忘記了這些小數目」。

靠假裝富二代身份來成功騙取大量金錢的Anna密謀開設私人藝術俱樂部，故向各界名流埋手、偽造文件、信貸記錄等，並計劃私吞銀行批核的2200萬美元（約1.7億港元）貸款。雖然最終沒有獲得貸款，但亦獲得銀行支付20萬美元預付款項。最後Anna的惡行被揭發，並被判4年至12年。