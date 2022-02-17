HBO Max開拍「小說家樓梯殺妻案」　Colin Firth擔正劇照首曝光

Netflix於2018年推出了紀錄片《The Staircase》，令一宗懸疑兇殺案再度掀起話題。HBO Max去年宣布將這宗案件拍成8集的迷你劇，並由奧斯卡影帝歌連費夫（Colin Firth）飾演案件的小說家疑兇Michael Peterson，而Toni Collette就會飾演死者Kathleen，日前HBO Max就發佈了首批劇照。

HBO Max開拍轟動一時的小說家樓梯殺妻案。（HBO Max）

劇集改編自同名紀錄片及相關報導，主要講述犯罪小說家Michael Peterson被控謀殺妻子的案件。2003年Kathleen被發現滿佈鮮血躺在家中的樓梯底下，丈夫Michael報警，其後警方認為Kathleen死於謀殺，在一連串搜證後發現丈夫有謀殺動機，懷疑他謀殺妻子後布置成為意外事故。最後陪審團最終認為Michael謀殺罪成立，判處終身監禁。

《The Staircase》由《神棄之地》（The Devil All the Time）編導Antonio Campos及《美國犯罪故事》（American Crime Story）編劇Maggie Cohn共同執筆劇本。另外，除了有歌連費夫及Toni Collette，參演本劇的包括有《權力遊戲》的Sophie Turner、Parker Posey、Michael Stuhlbarg、Juliette Binoche等演員。