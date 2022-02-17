《梅艷芳》導演版第3集Beyond登場　更深入探討梅姐與Ben一段情

電影《梅艷芳》足本導演版第三集昨日（16日）在Disney+上架，今集有更多刪減畫面曝光，包括Beyond登場以及更深入描述梅姐與情人Ben的關係，仲有梅姐跟張國榮談引退一事。



大批粉絲守候Beyond現身，梅姐被冷淡對待。（電影截圖）

本來已有意離開舞台的梅姐，看到這一幕更百感交集。（電影截圖）

今集講到梅姐因身體不適決定退出舞台，以後只推出唱片，已下定決心要引退的張國榮，反而勸梅姐不要放棄舞台，因為這是她最拿手的事情。之後鏡頭一轉，梅姐坐車抵達某地點時，現場有不少粉絲在守候，但原來他們並不是在等待梅姐，而是期待之後出現的樂隊Beyond，當中有粉絲看到車中人是梅姐時表示失望，加上粉絲對她表現冷淡，對Beyond卻十分熱情，令她更感到不是味兒。

早前張進翹在IG分享在《梅艷芳》飾演Beyond成員的造型照

曾參加節目《全民造星III》的張進翹（Manson），早於去年11月已在IG分享在《梅艷芳》飾演Beyond的造型照，一向被指貌似黃家駒的他飾演這個角色，而《教束》周漢寧就飾演弟弟黃家強。戲院上映版本中Beyond的畫面全被刪走，今次在足本導演版終於看到Beyond登場，不過其實只有幾個鏡頭。

戲中梅姐被掌摑前，原來連番爆粗：「咪X郁啊」、「X你個X街」，但在上映版本中被刪走。（電影截圖）

今集重點落在梅姐跟Ben的相處，這一幕講到梅姐跟Ben吵架，Ben為了𠱁返梅姐而去學煎蛋。（電影截圖）

今集重點落在梅姐在酒吧被掌摑一事，以及之後跟男友Ben（影射林國斌）前往泰國避風頭的經歷，導演版更多呈現梅姐跟Ben的相處劇情，包括二人吵架、Ben為了𠱁返梅姐而學習煎蛋等被刪減的畫面，雖然這部份對於劇情推進沒多大影響，但看到楊佑寧飾演的Ben鐵漢柔情一面，都算賞心悅目。