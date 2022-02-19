畢彼特控前妻安祖蓮娜祖莉　違規賣酒莊二人曾於此舉行婚禮

荷里活影星畢彼特（Brad Pitt），與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的官司不停，二人於2016年離婚後，一直為爭取子女撫養權打官司。結果去年畢彼特獲勝訴，以為二人就此告一段落，原來未了。畢彼特近日就再控告安祖蓮娜，指她去年7月非法出售二人共同擁有的洋酒品牌酒莊股份給俄羅斯商人，直至到10月才得知，決定要打官司要求判交易無效。

安祖蓮娜與畢彼特2004年因拍攝《史密夫對史密妻》而定情。(劇照)

其實關於這個酒莊股份，去年畢彼特已於盧森堡入稟告安祖蓮娜和其商業拍檔，在未有取得他同意下，計劃出售法國科爾朗酒莊的50%股權。由於二人早有共識沒得到對方同意不得出售有關股份，故畢認為該行為屬違約。而近日畢彼特則再次入稟洛杉磯高等法院，指控安祖蓮娜於去年7月秘密出售酒莊股份予俄羅斯商人，而他就要到10月才知道此事，故入稟告違約。

安祖蓮娜祖莉與畢彼特兩個名字，近年只在官司上才走在一起。 （視覺中國）

據法庭文件指出，畢彼特與安祖蓮娜早於2008年，合資2,840萬美元（約港幣2.2億）購入位於法國南部科爾朗酒莊，而二人2014年8月20日，便在Miraval酒莊的私人教堂內舉行婚禮，兩人僅邀請雙方至親好友出席，他們的六個孩子共同見證了這一時刻。所以這個地方可謂滿載美好回憶，但畢彼特是次行為應該不是這個原因，而是不滿前妻沒有打理洋酒生意，並有意賣出股權不勞而獲。