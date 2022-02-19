《彭美與湯美》 「細佬」講數似《風塵三俠》　梁朝偉演繹更抵死

Disney+影集《彭美與湯美》（Pam & Tommy），由「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastain Stan）主演，上架以來都令不少震驚，事關作為Disney+製作的劇集，竟可以零包袱，裸露鏡頭超多，意識更非常大膽。而其中第二集，施巴斯坦史丹飾演的Tommy，更會跟自己的下體有對話，這一幕更如1993年出品的港產片《風塵三俠》，梁朝偉結婚一幕有異曲同功之妙。



Tommy突然覺得眼前的彭美拉似是自己真愛，但一直不敢肯定。（《彭美與湯美》影片截圖）

於是要同「細佬」嚟個真情對話。（《彭美與湯美》影片截圖）

劇集以大家熟悉的模特兒兼演員彭美拉安德遜（Pamela Anderson）真人真事改編，講述她與老公用手提攝錄機拍下的性愛片段，因為老公對家中裝修工人刻薄，令對方忽發其想要偷走其夾萬復仇，殊不知誤將這盒錄影帶就偷埋，並放上網公開放映，事件震驚整個荷里活。而今次拍成影集後，更令人震驚是飾演彭美拉安德遜一角的莉莉詹絲（Lily James），竟然有外形同樣貌都可神還原，就連飾演老公Tommy Lee的「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）都一樣入血。

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有趣是兩位在劇中會有「全裸」演出，但這「全裸」又只是特技化妝，例如Lily James為展現性感女神的巨胸，每日拍攝前都要花3小時化妝及全程「裝假狗」，所以大家所見的「露點」其實是矽膠，但感覺依然逼真。而去到第二集，飾演Tommy Lee的沙巴遜史丹，仲會同下體對話，向「細佬」詢問意見認清自己最愛是誰。

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而這一幕，亦正好如港產片《風塵三俠》（1993）中，梁朝偉在結婚一刻，依然徘徊在柏安妮與劉錦玲之間，於愛與責任未能取捨。突然間，眼前的牧師就變成自己「細佬」，走出嚟叫大佬諗清楚，堅稱自己對「小玲」冇feel，並以就算結婚後都不會跟她交合來要脅「大佬」，結果成果扭轉結局，令大佬決定取柏安妮為妻。想不到一條抵死橋段，事隔29年會在荷里活重現，不過當日梁朝偉版本比較幽默好笑，而Tommy這個真正呈陽具狀會說話的細佬，就比較嚇人。

梁朝偉飾演的陳大文，到結婚一刻仍未揸定主意，更要「細佬顯靈」化身牧師表態。（《風塵三俠》影片截圖）