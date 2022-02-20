Tinder詐騙王｜渣男Simon Leviev靠呃錢成名　簽公司推約會節目？

世紀渣男Simon Leviev（原名：Shimon Hayut）因Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）而全球爆紅，世界各地的傳媒及網民都在討論這位呃錢呃感情的詐騙王。而面皮千呎厚的Simon繼續炫富之外，反指受害人及紀錄片中的一切都是不是報道，各種荒唐的行為都間接令Simon知名度暴增，現在更密謀進軍荷里活！

Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）自播出以來一直佔據全球點播排行榜的頭10位。（Netflix）

原名Shimon Hayut的Simon Leviev扮成鑽石富二代在Tinder物色受害人。（IG/@simon_leviev_official_）

根據《TMZ》報道，Simon Leviev 已經簽約到前女色情片女星兼製作公司Gitoni的CEO Gina Rodriguez旗下，並計劃推出一系列的Podcast節目及真人騷，甚至出書分享自己的約會技巧，當中將推出的真人騷更會讓女參賽者來爭奪Simon的愛。消息傳出後，大量網民批評Simon的做法，更怒轟「面皮厚到呢！」、「還錢先啦！」、「人無恥則無敵！」

+ 1

紀錄片《Tinder詐騙王》記錄Simon Leviev如何冒認以色列鑽石大王的兒子來在交友軟件Tinder上載多張炫富生活照尋找獵物，有三位受害人公開了被愛郎騙錢騙感情的過程。Simon的詐騙手法純熟，他會先約受害人到五星級酒店約會，在請她們上私人飛機來製造自己真的是富豪的假象。然後裝作被敵人追蹤而要求受害人向財務公司借現金及請求借用信用卡，每次金額由2萬至14萬美元（近百萬港元）。