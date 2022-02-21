德州電鋸殺人狂｜美女主角先係重點　原來奧斯卡影后都有演過

《德州電鋸殺人狂2022》（Texas Chainsaw Massacre）日前在Netflix上架後，迅速打入世界各地收視排行榜，不少網民表示雖然這個系列已「拍到爛」，但每次有新作面世都會想再看，果真「身體很誠實」。

《德州電鋸殺人狂2022》日前上架後迅速登上點撃排行榜冠軍。（劇照）

由1974年第一部《德州電鋸殺人狂》開始，至今總共有9部同一題材的電影先後推出，就算橋當真唔怕舊，仲會有睇厭的一天，而每一集要保持新鮮感，美女主角是最重要的元素之一，過去幾乎每一集都有至少一位美女主角從頭被追殺到尾，而她們都有個共通點——形象性感，畢竟看著性感美女被追殺尖叫滿身鮮血，都算賞心悅目。

2013年上映的《德州電鋸殺人狂3D》，有性感女神Alexandra Daddario鎮場。（電影截圖）

當中要數最性感一位，應該是2013年《德州電鋸殺人狂3D》（Texas Chainsaw 3D）的Alexandra Daddario，眾所周知她是世界級性感女神，擁有近乎不科學的身材比例，戲中的她打扮不算太性感，但足以令電影可觀性倍增。另一經典則是2003年上映的《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chainsaw Massacre），由同樣身材出眾的Jessica Biel主演。此外，有一集的女主角是奧斯卡影后，想知係邊位，同埋歷年仲有哪些幾位美女主角，立即點擊下圖！