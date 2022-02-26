《金魚妻》熱潮回帶日本情慾劇　《大叔》田中圭榮登出軌男神

Netflix情慾劇《金魚妻》首播以來一直成為熱播三甲。其實翻看日劇題材，出軌、情慾掛帥的絕不少，其中近年因《大叔的愛》人氣急升，有「暖男」封號的田中圭，初出道時更拍下不少該類片種，可能因此儲下不少熟女客，令《大叔的愛》爆紅時更為人受落，現在就重溫他其中兩套較為激烈的情慾演出。

在田中圭搞「男男戀」前，拍下的情慾作絕不少，證明佢「真係好鍾意大波妹！」（《大叔的愛》劇照）

《DOUBLE FANTASY》

田中圭憑《大叔的愛》傻氣形象攻陷不少女性觀眾，討好的角色令他人氣急升，在大小理想男友選舉中都名列三甲。不過回到未紅時，田中圭拍劇的尺度可謂無底線，無論場面、尺度、情節都好有彈性。其中在日本收費台播放的官能《DOUBLE FANTASY》，就主打床戲，初推出時就因為海量的情慾鏡頭引起坊間熱議。

田中圭拍劇的尺度可謂無底線，無論場面、尺度、情節都好有彈性。（《DOUBLE FANTASY》劇照）

當然，那些年的田中圭未紅，話題不在他身上，而是女主角水川麻美，飾演中年女編劇，因為奶奶和老公都是控制狂，令她抵受不住壓抑的婚姻生活，靠出軌釋放慾望。其中一段禁忌之戀正是由田中圭主理，飾演她大學初戀，二人在劇中同樣是已婚人士，但在重遇之後愛火重燃並燒到啪啪聲，超大膽尺度床戲令多了人認識田中圭。

《不倫食堂》

同樣是田中圭主理、同樣是情慾話題、同樣是講婚姻出軌，劇名《不倫食堂》，一聽就知更進取。故事以男主角出發，田中圭飾演有妻有子的普通公司職員，因為經常要出差，因利成便，每到不同地方都會尋找當地美食，滿足了腹部，就為下身謀福利。

有個安達祐實咁靚嘅店長，滿足完你口腹之欲，想你回饋下唔係托手踭嘛？（《不倫食堂》影片截圖）

有趣地，每次在食完飯的餐廳，都會遇上不同年齡不同遭遇的人妻，一次過滿足兩個願望，人家是孤獨的美食家，佢就係總有著落的美食家，在品嚐盡各地美食之餘，同時品嚐包括安達祐實、今野杏南、葉加瀨麻衣、岩佐真悠子在內的人妻。