烏克蘭總統澤連斯基喜劇演員出身　拍諷刺時弊劇選總統竟成真

烏克蘭與俄羅斯的衝突，於今個星期急劇升溫，俄軍更攻入首都基輔。平時甚少留意烏克蘭新聞的香港人，都開始對這局勢加以關注。除了爸爸與女兒在火車道別的感人場面成為話題，其總統的身份亦相當傳奇。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）於2019年5月20日宣誓就任總統，而他原先是一位演員，於當地主演一套政治趣劇成名，最趣的地方是該劇一幕情節，是他當上總統，現實中，他亦做到了。

烏克蘭總統澤連斯基，於2019年以73.3%得票率勝出大選。（AP）

學生時代辦劇團

現年44歲的烏克蘭總統澤連斯基，生於前蘇聯烏克蘭東部一個猶太人家庭。父親是基輔國立經濟大學克里沃羅格經濟研究所教授，母親曾是工程師。由於父親曾被派往蒙古工作，故他小時候曾在蒙古度過4年光陰。8歲返回烏克蘭，就讀第95中學，故後來創辦的喜劇團及製作公司，都以學校附近地區95區命名。

以汻連斯基為首的團隊，製作一套劇集《人民公僕》（Servant of the People），專門諷刺時弊，在烏克蘭大受歡迎。（網上圖片）

劇團「95街區」在學生時代組成，澤連斯基就是劇團隊長、演員兼編劇，曾參與俄羅斯電視，一個頗受歡迎的節目《KVN》演出（KVN是來自俄語縮寫，意思是有趣和有創作力的人俱樂部）。2003年，劇團不再與KVN合作，改與烏克蘭1+1電視台合作，而劇團亦轉型為「95街區工作室」，成為製作公司。劇團的節目內容經常涉及政治話題，而澤連斯基在工作室擔任藝術總監、演員和編劇。

劇情對當地及國際政事都落力取笑，絕不手軟。（網上圖片）

劇集播第三季迎來大選

嶄露頭角的澤連斯基，去到2015年更是一個轉捩點，其團隊開始製作一套劇集《人民公僕》（Servant of the People），是一套諷刺時弊劇，在烏克蘭大受歡迎。澤連斯基在劇中更擔正主角，飾演中學歷史教師。其中一集，講到學校要求他率領班上的學生，一齊去佈置總統大選投票站，席間他氣憤難平，爆粗挖苦及斥罵歷任烏克蘭總統。該片段意外地被學生拍下並放上網瘋傳，一時間成為人民英雄，繼而愈走愈前，更通過眾籌參加總統選舉，最後更大勝成為總統。

結果該劇播出第一季已大受歡迎，平均收視率為10.4%，特別為18至54歲受眾愛載，收視率達26%。而且當他在戲中擔任總統後，拒絕與貪官合作，大力懲治貪腐等情節，更叫觀眾看得痛快，亦間接令澤連斯基人氣急升。雖然有評論指該劇純粹迎合民粹主義，不符合烏克蘭政情，但足令澤連斯基真真正正踏上選舉總統之路，而且在2019年烏克蘭總統選舉前夕，1+1電視台更順勢播出《人民公僕》第三季造勢，結果澤連斯基以大比數勝出大選，得票率高達73.3％。

澤連斯基斷想不到，除了在劇中，現實生活都可能有執起雙槍抗敵的日子。（《人民公僕》（Servant of the People）劇照）

過於淡化入侵失先機？

不過現實和理想又可能有段距離，在澤連斯基上任3年間，就有聲指他講一套做一套。有指2020年3月，當澤連斯基幕僚長的兄弟，被發現提供政府職位以換取金錢時，澤連斯基沒有即時革職查辦。另外，一名高級議員因醉駕發生車禍，他在現場向警察行賄，過程被攝錄機拍下來，公眾感到憤怒，但澤連斯基只是表示不贊同其做法便胡混過去。來到今次俄羅斯入侵，他亦被指錯判局勢，於2月22日還稱正研究同俄羅斯斷絕外交關係的可能性，並相信烏克蘭不會與俄羅斯爆發戰爭，事事不會升級等。結果俄羅斯於2月24日已宣布向烏克蘭作特別軍事任務，25日更攻入基輔。傳媒都覺得澤連斯基過分淡化事件，失去應變的黃金時間。