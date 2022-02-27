創造安娜｜邀服裝指導設計出庭造型　內地富二代出鏡揭Anna真面目

Netflix劇《創造安娜》（Inventing Anna）上架後引起網民關注，有大批劇迷都對於俄裔女子Anna Delvey（原名：Anna Sorokin）透過悉心管理Instagram來偽裝德國名媛的事跡非常驚訝。劇集改編這宗真人真事來還原事件經過，不過還有3件不為人知的事比劇中情節更驚人。

劇集由《柏捷頓家族：名門韻事 Bridgerton》王牌製片人 Shonda Rhimes 打造。（Netflix）

劇集改編自《紐約雜誌》（New York Magazine）、由記者Jessica Pressler發佈的文章《How Anna Delvey Tricked New York’s Party People》，主要講述在法國小型時尚雜誌實習的少女Anna Sorokin，化名為Anna Delvey，在Instagram偽裝成德國名媛，混入紐約上流社會，訛稱25歲就能繼承高額信託基金，過著極奢華的生活。成功矇騙大量上流名人，更騙取一筆銀行鉅款。

Anna一角由《黑錢勝地》（Ozark）女星Julia Garner主演。（劇照）

自稱Anna Delvey的Anna Sorokin（右一），成功扮成名媛打入上流社會，並騙走20萬美元。（Getty Images）

靠偽造文件計劃私吞近2億貸款

年紀輕輕的Anna已經騙得出色，比起另一犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）的Simon Leviev更厲害。Anna在名流圈以富豪繼承人的身份認識到大量有財有勢的名人，更不時宣稱名下有6000萬歐元信托基金。除了靠奧斯卡影后級的演技呃飲呃食之外，她更開始偽造文件，以開設私人藝術俱樂部為名計劃私吞銀行批核的 2200 萬美元（約港幣1.7億）。

北京富二代出鏡揭開Anna真面目

Anna幾乎騙盡了整個紐約名流圈，昔日閨蜜Rachel Williams更出書爆如何被Anna毀掉人生，可惜被起訴時，被騙的名人基於不想身份曝光或拋頭露面而不指證Anna，只有來自北京的富二代肯出面爆料。北京收藏家兼北京木木美術館（M Woods Museum）和X美術館（X Museum）持有者的黃勖夫公開表示在2015年在晚宴認識Anna，當時Anna得知自己要參加威尼斯藝術節，堅持要陪伴他出席。

其後Anna更「一直忘記」報銷機票與酒店的開支令黃勖夫起疑，及後發現Anna的信用卡號碼是虛構，才發現Anna是個騙術高超的騙子，然後開始追Anna付款。由於只有少數被騙的男士願意發聲，故黃勖夫當時受到極大關注。

Anna特別邀請Stylist設計出庭造型

Anna一心只想出名，而劇中亦還原了她上庭亦特別邀請造型師來設計造型。連日上庭審訊期間，Anna換上多個造型，包括性感低胸裙、恤衫西褲、白色透視裙等。而Anna的好友就將Anna的上庭造型上載到Instagram，並開設 「annadelveycourtlooks」的帳號，而該帳號至今仍有3萬6千人追蹤。