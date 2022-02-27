Tinder詐騙王｜本尊終露面受訪　Simon否認指控：我只係想識女仔

偽裝以色列鑽石大王兒子的渣男Simon Leviev（原名：Shimon Hayut）因Netflix犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）而爆紅，被揭在交友App Tinder尋找獵物呃錢呃感情後，Simon除了簽約到前女色情片女星創辦兼製作公司Gitoni旗下，更接受訪問表示自己絕對不是騙子。

原名Shimon Hayut的Simon Leviev扮成鑽石富二代在Tinder物色受害人。（IG/@simon_leviev_official_）

日前Simon Leviev接受《Inside Edition》的視像訪問，他表示自己只是一個想在Tinder上認識女子的單身男子，更厚面皮地說：「我不是那個紀錄片所塑造出來的怪物。」女主持問到他是否以色列億萬鑽石大王Lev Leviev的兒子，Simon否認並指自己從來沒有以這個身份來介紹自己。至於為何會這樣有錢，是因為早於2011年就買了比特幣，還強調自己沒有威脅過在紀錄片中出鏡的三位女受害人。

其後，Simon更邀請了現任女友以色列模特Kate Konlin一同接受訪問。Kate接受訪問時跟Simon親吻，並表示今次亮相是為了支持男友及指控Netflix紀錄片是捏造出來的故事，並笑言自己根本不會借錢給Simon，暗嘲受害人愚蠢。Simon亦激動澄清：「我必須證明我的清白，我不是騙子，人們不認識我，不能批評我！」

目前Simon Leviev仍被Instagram和Tinder官方封鎖，不過前女色情片女星兼製作公司Gitoni的CEO Gina Rodriguez就表示不能只聽Netflix單方面的說法，而且事情行郵兩面，不管大家喜歡或討厭，自己都很想聽聽Simon的說法。有大批劇迷及網民都非常鄙視Simon至今仍否認指控，他曾於芬蘭因詐騙兩位女子而入獄亦是鐵一般的事實，更不理解為何要讓這騙子擁有爆紅的機會。