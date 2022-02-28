日本艷星村上麗奈54歲近照曝光　主演多部港產三級片要求假戲真做

80年代在日本出道的AV女優村上麗奈，90年代來港接拍了好幾部三級片，當中包括最經典的《玉蒲團之偷情寶鑑》及《我為卿狂》等，跟她拍攝過一場十多分鐘強暴戲的曹查理曾透露，因為拍攝時間展達十多小時，村上麗奈因體力不支而要求「假戲真做」，雖然曹查理最後拒絕，但由於效果太逼真，令不少觀眾誤以為是真做。而數年後村上麗奈便返回日本發展，從此沒有再演出香港電影。

《我為卿狂》中村上麗奈被曹查理強暴一幕太逼真，不少觀眾以為是假戲真做，想不到相隔多年後，曹自爆當年村上當真要求過假戲真做。（電影截圖）

重溫村上麗奈港產片演出

+ 6

村上麗奈成為AV女優前是模特兒，有指她其實只加入AV界僅兩年，來港發展前已引退，從她的Facebook專頁的資料顯示，村上於1993年開始當上舞蹈員，憑著從前累積下來的人氣，盛傳她的日薪高達100萬日元。雖然已鮮有拍電影，村上麗奈於1997年主演及監製情色電影《村上麗奈究極名器妻》，之後就再無大銀幕作品，正式退出幕前工作。

點擊下圖睇村上麗奈近照

+ 7

重回平凡生活的村上麗奈，繼續舞蹈員及模特兒至2000年，其Facebook專頁顯示她於2000年已婚，有指她跟丈夫在大阪居住，育有兩名孩子，往後她曾於百貨公司打工，又當過形象指導，現在為某韓國美容品牌擔任經銷代表。雖然已離開演藝圈多年，村上麗奈年前開通Facebook後，仍吸引不少網民注意，她亦不時上載生活照，現年54歲的她當然不如從前美艷，但都算風韻猶存。