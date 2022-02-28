演員工會獎｜李政宰憑《魷魚遊戲》首奪視帝　鄭好娟封后喜極而泣

美國影視界盛事「第28屆美國演員工會獎」（28th Annual Screen Actors Guild Awards）於香港時間今早舉行，去年Hit爆全球的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）成為焦點，劇中男女主角李政宰及鄭好娟奪得視帝視后！

李政宰及鄭好娟奪得視帝視后。（Getty Images）

《魷魚遊戲》一眾演員都有一同出席頒獎典禮。（Getty Images）

《魷魚遊戲》先拔頭籌勇奪最佳劇集特技群體演出，而男主角李政宰亦擊敗《傳媒家族繼承人》（Succession）的Brian Cox及Jeremy Strong勇奪視帝，成為演員工會獎歷史上首位韓星奪得該獎項。雖然在金球獎失落獎項，李政宰終於奪得視帝殊榮而感興奮，他在台上結果獎項後以韓文發言：「我的天呀，很感謝你們，這是發生在我身上真正重大的事。雖然我一早寫下要感謝誰，但我不讀了。感謝全球的觀眾，還有感謝《魷魚遊戲》台前幕後！」

而女主角鄭好娟就擊敗同組的《晨早直播室》（The Morning Show）的兩大天后級演員妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）及奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）獲封視后。她在上台時喜極而泣，並以韓文致謝：「首先，很感謝你們。我坐在看你們（台下演員）在大銀幕很多次，一直夢想有日成為演員。我只想說十分感謝你們。」之後她以英語對台下《魷魚遊戲》的演員們說：「我愛你！」