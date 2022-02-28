「水行俠」積遜莫瑪上月宣布離婚　相隔1個月傳與老婆極速復合

現年42歲的「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）於上月中突然在社交平台宣佈跟年紀比自己大12年的太太Lisa Bonet離婚，消息震驚全球。當時有指積遜莫瑪已搬離與Lisa的住所，並獨自居住在露營車，憔悴身影讓粉絲感心痛。不過事隔一個月，外媒表示有消息傳兩人已極速復合。

Jason Momoa pictured looking disheveled while 'living in $750k camper van' after shock split from Lisa Bonet https://t.co/ViOBCf0Ao4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 29, 2022

「水行俠」積遜莫瑪與大自己12歲的老婆Lisa Bonet一向非常恩愛。（Getty Images）

據美國傳媒報道，積遜莫瑪於兩周前已經搬回與Lisa同住，因多年來兩人都投放了感情及時間在對方身上，故決定多給對方一次機會。積遜莫瑪和Lisa育有一對子女，有指孩子們得悉父母復合都非常高興，而不少親友都希望兩人能成功復合。

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其實積遜莫瑪曾經公開表示在8歲時就對電視機，比自己大12歲的Lisa Bonet一見鍾情。直至2005年兩人透過朋友牽線而認識，再展開交往，在交往12年後於2017年才結婚。今次傳出復合的消息，有大批網民及粉絲否表示非常高興，更希望兩人能繼續愛下去。