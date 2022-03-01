《神探大戰》劉青雲「九龍皇帝」曝光　期待５年內地四月率先上畫

由韋家輝編劇、導演、監製，劉青雲、蔡卓妍、林峯主演的《神探大戰》，自2018年開鏡以來，大家都非常期待。數年間大家只見海報及影視展流出的預告，未有正式映期。今日英皇電影終宣布電影將於4月2日內地率先上畫，至於香港，要待戲院重開大家先有機會睇到。

英皇電影今日釋出全新海報。（《神探大戰》海報）

電影宣傳釋出最新海報，跟前作《神探》一樣，劉青雲坐在正中，但背後的查案細節就畫成如「九龍皇帝」的街頭塗鴉，當中更寫上德國哲學家在《善惡的彼岸: 一個未來哲學的序曲》(Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future)的名句︰「 與 怪 物 戰 鬥 ， 小 心 自 己 成 為 怪 物 」(He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster.)呼應故事。

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《神探大戰》故事講述香港接連出現多宗殘忍至極的兇殺案，死者全是逍遙法外的嫌疑犯，兇手自稱「神探」，私刑執法，挑戰警察。警方立即傾盡隊中的「神探」，成立專案組迎戰。精神病患者李俊(劉青雲 飾)，發病前是警隊的皇牌，當年外號就是「神探」；如今活成廢柴，淪落街頭。為了證明自己不是瘋子，是「神探」，加入戰團，跳進狂徒的佈局，必須跟時間競賽，破盡舊案新案，才能將殺人「神探」緝拿歸案。三方「神探」都為了自己的正義，展開大戰。