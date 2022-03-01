烏克蘭局勢｜迪士尼牽頭抵制俄羅斯　華納《蝙蝠俠》撤回上畫決定

烏克蘭與俄羅斯局勢沒有緩和跡象，美國與歐盟亦未有出兵決定，但以美歐為首各國對俄羅斯的制裁行動亦全面升級，除了經濟、民生等範疇，今日各大電影公司亦宣布撤回部分電影在俄羅斯上畫的安排，當中包括《蝙蝠俠》（Batman）、《魔比煞》(Morbius)、《熊抱青春記》（Turing Red）等。

《熊抱青春記》在不少地方都改在Disney+上架。（《熊抱青春記》劇照）

自俄羅斯入侵烏克蘭戰爭展開，各國不單向烏克蘭伸出援手，亦向俄羅斯作出制裁行動，此刻娛樂產業都參與其中，例如禁止俄國人民參加歐洲歌唱大賽，而電影業亦有新動作。最先行動的有迪士尼，原定10/3在俄羅斯上畫，Disney與Pixar合作的《熊抱青春記》，已立即撤回檔期，被問到及後上映的電影會否同樣撤檔，有關方面指要因應戰事發展，倘若俄羅斯繼續攻打烏克蘭，該公司的新戲將持續作出制裁。

《蝙蝠俠》原定在香港都是３月上畫，但受疫情影響要延期。（《蝙蝠俠》劇照）

而當迪士尼率先作出反應後，華納亦跟隨，原定今個星期四（3/3）在俄羅斯上映的《蝙蝠俠》，亦宣布暫停上映，並希望俄烏戰爭能夠迅速停止。有指該片是今年影業界第一部超級英雄電影，俄羅斯戲院業亦高度重視，希望對沉寂兩年，受疫情嚴重打擊的戲院業，帶來提振作用，但現在計劃告吹。雖然其他大型電影公司還未宣告是否跟隨，但相信為建立公司形象，此舉必行無疑。

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有分析指，此舉對荷里活電影而言都有一定代價，有指近年荷里活受種種問題所限，能夠在中國市場上畫的電影已大減，變相令俄羅斯這個新興市場變得更為重要，但現在因制裁行動而作出抵制，將再失去一大收入來源。不過在人道立場和經濟利益層面上，娛樂事業亦難站在中立位置，在大是大非局勢下終需要表態。