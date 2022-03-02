Tinder詐騙王｜以色列億萬鑽石家族正式控告Simon：他是一個騙子

世紀渣男Simon Leviev（原名：Shimon Hayut）因Netflix犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）而爆紅，縱使來自各地的劇迷都怒轟Simon冒充以色列鑽石大王Lev Leviev的兒子，兼利用單身女士寂寞的心來呃錢呃感情，但仍然有不少人當正這位詐騙王是有米型男。早前以色列鑽石大王創立的公司LLD Diamonds已發聲明劃清界線，澄清與Simon沒有任何關係後，昨日正式控告Simon冒充Leviev家族的一份子。

原名Shimon Hayut的Simon Leviev扮成鑽石富二代在Tinder物色受害人。（IG/@simon_leviev_official_）

日前Simon接受訪問時，表示自己從來沒有冒充以色列億萬鑽石大王Lev Leviev的兒子，更指自己只是一個想在Tinder上認識女子的單身男子。不過在紀錄片《Tinder詐騙王》中，有受害人指Simon向她表明的身份為LLD Diamonds的行政總裁及Lev Leviev的兒子，更將自己P進Lev Leviev跟太太的合照中。

對於旋風式的輿論，鑽石大王Lev Leviev的女兒兼繼承人Chagit Leviev，代表LLD Diamonds控告Simon，並表示價值數百萬美元的訴訟必定會讓Simon得到應得的裁判：「Shimon Hayut是一個騙子，他竊取了我們家族的身份，並試圖利用我們的聲譽向受害人騙取數百萬美元。他與Leviev家族沒有任何關係，也與我們公司LLD Diamonds沒有任何關係。」對於Simon的真實身份和行為全球曝光，Chagit Leviev表示鬆一口氣，並希望這樣能結束他所有不道德的行為。