《神探大戰》海報藏韋家輝青雲作品　《大時代》《嚦咕嚦咕》上榜

由韋家輝編劇、導演、監製，劉青雲、蔡卓妍、林峯主演的《神探大戰》，自2018年開鏡以來，大家都非常期待。令人期待因為韋家輝與劉青雲是香港影壇其中一對絕配，二人再聚，還要是經典作《神探》的延續篇，更見吸引力。日前電影公開全新海報，劉青雲以「九龍皇帝」造型亮相，背後寫上一堆破案關鍵，但原來當中還隱藏彩蛋，原來海報在設計時，特意隱藏了幾部韋家輝與劉青雲合作過的電影及劇集名，待有心人發現，而率先成為有心人的是導演陳詠燊。

《神探大戰》將於4月2日內地率先上畫，至於香港，要待戲院重開大家先有機會睇到。(《神探大戰》劇照)

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昨日(2/3)導演陳詠燊在Facebook貼文，指在海報上找到韋家輝與劉青雲合作的作品名，分別是《大時代》、《畫出彩虹》、《再生號》、《非常突然》、《狂想曲》（鬼馬狂想曲）及《嚦咕嚦咕新年財》，笑言︰「未試過咁様搵彩蛋，我真係韋家輝Fans嚟。」《香港01》致電陳詠燊，他沒有邀功，坦言並非自己先發現。陳詠燊︰「我是看到有傳媒報道指海報有彩蛋，於是放大張海報逐隻字去搵，搵下搵下就搵到6部，製作海報的朋友好有心機呀。」

導演陳詠燊興奮表示找到６部戲名，「我真係韋家輝Fans嚟。」（網頁截圖）

隨後有關同事更在陳詠燊Facebook留言，指出仲有第7部，就是電視劇《鹿鼎記》。雖然該劇的確是韋家輝作品，但劉青雲參與的戲份甚少，所以印象模糊。

陳詠燊︰「放大張海報逐隻字去搵，搵下搵下就搵到6部，製作海報的朋友好有心機呀。」（資料相片）

《香港01》亦找到英皇電影海報設計師回應，對方表示開心有人發現這個彩蛋。原來這個「九龍皇帝」埸景是戲中一個主要場景，拍攝當日劉青雲在這景前拍下照片，而在製作海報時，設計師忽發其想，希望從中埋下彩蛋，此舉亦獲導演韋家輝同意，不過向來重視創作的韋生，要刪去牆上部分文字換成作品名，當中就經過深思熟慮，因為當日在牆上的文字絕非亂寫，跟劇情是有密切關係。「張海報由上年5月開始製作，到出街前一刻仍在細執當中文字，真係逐粒字去度，可見韋生要求甚高。」海報設計師說。