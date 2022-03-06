創新大騙局｜一滴血可以測百病？ 揭開矽谷大騙局不為人知的秘密

繼Netflix先後推出了以騙局為主題的《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）及《創造安娜》（Inventing Anna）後，由雅曼達施菲（Amanda Seyfried）主演的《新創大騙局》（The Dropout）首三集日前在Disney+上架，揭開史上最驚人的「矽谷大騙局」。

《新創大騙局》改編自ABC新聞的同名調查真實犯罪Podcast，主要講述19歲的Elizabeth Holmes（Amanda Seyfried飾）在史丹佛大學輟學後，用餘下的大學學費創辦了公司Theranos，並以「一滴血能測百病」的概念來創造了便攜式血液檢測機，從而改變了醫療行業。在得悉研究根本不可行後，因為接受不了失敗而隱瞞事實，以謊言掩蓋謊言來創造出年輕女創業家必定會為世界地變得更好的假象，「憑空創造」出估價高達90億美元的矽谷創新公司。

無論在劇集或現實生活中，Elizabeth一直都很崇拜Steve Jobs，亦曾表示人生目標是想成為一名億萬富翁。為了達成人生目標，Elizabeth致力發展「一滴血能測百病」的便攜式血液檢測機，但在研究過程中屢遇瓶頸而陷入困局。在不願意承擔失敗，Elizabeth竟然向外界謊稱已經創造了相關技術及儀器，吸引到梅鐸、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）、美國前國務卿George Shultz、美軍將領James Mattis等大量政商界的知名人士投資。

被譽為全球最年輕兼白手起家的億萬女富翁的Elizabeth被《時代雜誌》提名為100位最有影響力的人物後，於2015年被舉報公司Theranos的無針驗血診病系統造假之外，連血液檢測結果都不可靠，大部分的檢測其實是使用購買的儀器來做的。經過一連串調查後，揭發了Theranos以「不存在的技術」來欺騙全世界。

劇集節奏不拖泥帶水，在首集透過講述Elizabeth自小便對發明產生興趣，長大後以優異成績獲得獎學金入讀史丹福大學的過程，來揭開她因過分自信和固執，由天才學生變成世紀騙徒的成魔之路。另外，Amanda Seyfried靠出色的演技神還原Elizabeth，尤其是Elizabeth為了博取外界的新人而可以創造出來的獨特聲調，一致獲得劇迷及媒體讚賞。