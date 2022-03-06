泰國女星Tangmo溺水死亡　其母收700萬與嫌疑人達成和解

泰國女星Pataratida Patcharawirapong（Tangmo）日前與友人乘快艇出遊時意外墜河溺斃身亡，終年37歲，消息震驚泰國娛圈。警方日前確認Tangmo的死亡原因為溺水，並發現其肺部有泥土，另外腿部有另傷口，但不確定是否被螺旋槳刮傷所致。

Tangmo出事當日，負責駕船的富豪Por原來沒有駕照。（泰國公共電視台）

當日負責駕駛快艇的富豪Por被發現原來沒駕照，他跟同船另外5人的供詞不一，外界質疑Tangmo的死亡並不單純。正當案情還未水落石山， Tangmo母親近日上節目受訪時表示已完全原諒Por，條件是收取對方3000萬泰銖（約港幣717萬元）作為賠償。

Tangmo母親收3000萬泰銖跟嫌疑人和解，被網民瘋狂抨擊。（電視台圖片）

Tangmo的母親指Por每天打電話給她哭著道歉，承諾會像Tangmo一樣照顧她，感受到對方的真誠。她指出Tangmo拍一部戲片酬大約收100萬泰銖片酬，假設她能拍多30年戲，收入至少有3000萬泰銖，因此要求對方賠償這個金額，還指出沒有把Tangmo拍廣告的收入計算在內，Por欣然答應並願意負責Tangmo的葬禮費用，最終雙方達成和解。

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原諒了最大嫌疑的對象，Tangmo母親卻表示不會原諒女兒的經紀人，因為女兒失蹤後對方沒有第一時間通知她，另外亦不會原諒Tangmo生前的好友，因為他們一直接受採訪透露有關Tangmo的事情。Tangmo母親的言論令網民大感不滿，認為她見錢開眼，甘願被錢掩飾真相，而Tangmo的哥哥亦於社交網站出Post表示失望。有指Tangmo早在她3歲時離異，她由父親獨力撫養成人，兩女倆感情非常要好。