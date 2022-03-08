AppleTV+婦女節必睇推介　專訪導演陳⼩娟：不⽤理說你不⾏的⼈

適逢今日國際婦女節，Apple TV+為配合這個特別日子向女性致敬，除了特備⼀系列影視節⽬，更特別請來《淪落⼈》導演陳⼩娟分享執導⼼得、推薦電影，從中看到女性的不同⾯貌、困境與突破。

《淪落⼈》導演陳小娟。（AppleTV+）

「不⽤理那些因為你是女⽣⽽說你不⾏的⼈。」這句話，是她的⼼得，也像是給⾃⼰的⿎勵。⾸次執導長⽚《淪落⼈》即榮獲超過⼗個與編導相關的提名與獎項，別⼈眼中的陳⼩娟成績斐然，但其實是「有苦⾃⼰知」：「作為女⽣，作為新⼈，遇到的質疑有很多，⼀路走來，還是因為喜歡創作、還有故事想說，才得以⼀直堅持下去。」例如《淪落⼈》：「很多前輩會說哪有⼈想看外傭和輪椅⼈⼠的故事，但它縈繞我⼼頭，我便聽從內⼼繼續進⾏了。」

陳小娟⾸次執導長⽚《淪落⼈》即榮獲超過⼗個與編導相關的提名與獎項。（電影海報）

電影講述中年漢梁昌榮（⿈秋⽣飾）因⼀宗⼯業意外受傷癱瘓後妻離⼦散，他認為⼈⽣再沒有期望，⾃⼰亦不值得擁有任何東⻄。年輕的菲律賓藉女⼦ Evelyn（姬素孔尚治飾）因為現實的原因⽽離鄉別井，放棄了成為攝影師的夢想，來到香港當女傭。某年夏天兩個陌⽣⼈相遇相識，感情在主僕關係中萌芽，令他們學習⾯對⼈⽣的四季。

陳小娟推介.《凡事哈》(Frances Ha)。（電影海報）

適逢國際婦女節，女性若能同⼼合⼒，必可共譜更精彩的未來。問作為80後的陳導有甚麼⼼得給予希望晉⾝電影⾏業、實現夢想的女性？她表示：「追尋夢想的阻⼒是很⼤的，單有熱誠並不⾜夠。在下定決⼼踏出這⼀步前，應先對電影⾏業有⼀定的了解，並必須很清楚⾃⼰的⽬標、能⼒及對挫敗的承受能⼒。例如我當初轉⾏前，有了解到香港電影圈的困境，也想好了維⽣的⽅法，以及定立了⼀些期限。⼀旦入⾏了，就要抱着不能有後路的想法去努⼒，爭取每個機會。」

⾄於未來的創作⽅向，她透露近期因着對貓的喜愛以及想挑戰⾃⼰，拍了⼀部以貓為主⾓的短⽚：「要是你有養過貓，⼤概可以想像到整個劇組受的苦難，哈哈。儘管如此，我還是會繼續試着訴說新的故事吧！」不懼困難和挑戰，堅持創作，只要⼤家同⼼協⼒，未來，的確精彩可期。

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