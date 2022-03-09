Tinder詐騙王｜Simon為取IG官方認證被騙6萬元　網民心涼：抵死！

Netflix原創犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）揭開了渣男Simon Leviev（原名：Shimon Hayut）偽裝以色列鑽石大王兒子，在交友App Tinder上尋找寂寞的單身女子呃錢呃感情。呃得人多，最終淪為被詐騙的受害者。

Simon日前為取IG官方認證被騙6萬元。（IG/@simon_leviev_official_）

Simon透過人脈認識網紅Richnana，其「男友」聲稱自己在Meta工作，只要7000歐元（約6萬港元）就能提幫Simon模特兒女友Kate Konlin得到Instagram的藍色官方認證。最後「Richnana男友」透過網上付款系統得到約轉帳後便人間蒸發。事後Simon經理人事後作出調查，得知Meta官方表示不會作私下交易，加上那位「Richnana男友」根本不存在，令Simon投訴無門。

點擊下圖看Simon的模特兒女友：

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其實日前Simon的Instagram帳戶曾得到官方認證，可惜因為有太多網民投訴，才讓帳戶再次被官方封鎖。對於Simon被騙，大部分網民都表示「心涼」，更有人指「Simon抵死！」、「終於一嘗被騙錢的滋味了」。

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