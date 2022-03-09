居家抗疫煲劇推介　韓日歐美劇紀錄片最適合一家大細齊齊睇

第五波疫情繼續肆虐，雖然今日確診個案稍為回落，但仍高達五位數。大家留在家中或居家隔離期間，最好就是煲劇打發時間。Now TV特別開放免費收看節目，當中包括日韓歐歐美劇、生態歷史紀錄片及STEM教育節目，適合一家大細一齊煲。

愛情古裝劇《紅天機》有金裕貞聯同安孝燮、孔明、郭時暘所主演。

韓劇方面，有金裕貞聯同安孝燮、孔明、郭時暘所主演的奇幻愛情古裝劇《紅天機》。三位演員不只顏值高，更發展出「虐心三角戀」增加觀看性。金裕貞與安孝燮更憑此劇奪得2021年SBS演技大獎迷你劇類型及奇幻部門女子最優秀演技獎、男子最優秀演技獎，及最佳情侶獎。

《七人的秘書》由江口洋介主演。

日劇《七人的秘書》以拯救國家的秘書團為主軸，由江口洋介飾演秘書軍團頭目。在疫情下日本陷入經濟危機，社會兩極化，江口洋介帶領他的「最強秘書團」木村文乃、菜菜緒、廣瀨愛麗絲、大島優子及沈恩敬，在職場上獲取絕密情報，打倒被金錢和權力衝昏頭腦的社會持份者，拯救社會弱者。憑電影《新聞記者》榮獲「日本奧斯卡」日本電影學院獎影后的韓國女演員沈恩敬首次參與日劇演出，並挑戰醫院院長秘書一角。

《Doctor Foster》。

有看過韓劇《夫妻的世界》的劇迷，必定知劇集是改編自英國劇集《佛斯特醫生》（Doctor Foster），劇集中人性表現、故事題材、還有自以為幸福常伴的正印Doctor Foster、渣男老公及橫蠻小三的演技與韓版有何異同之處？由劇迷自己發掘。劇中另一值得觀看之處，就是在旁白敘事上，用了很多古典詩詞，看時可能要花點心思和時間去了解。

瑞典環保少女Greta Thunberg大家都不陌生，她不僅被提名為諾貝爾和平獎候選人，也曾獲選為《時代雜誌》年度風雲人物。自15歲開始已致力提倡環保概念，紀錄片《環保少女：格蕾塔》將會解開究竟甚麼驅使她投身環保行列。另外，由《幸福北韓》導演維德利明斯基執導的紀錄片《普京的證人》（Putin's Witnesses）解構了政治強人在此關鍵時刻如何鞏固個人權力。

《奪冠》改編自中國國家女子排球隊的真實事件。

《奪冠》改編自中國國家女子排球隊的真實事件，透過中國女排三個年代的光影事蹟，浮現了中國女排30多年頑強拼搏的奮鬥歷程，這些女排熱血與青春的故事喚醒了幾代人的集體記憶，讓我們體現運動帶來的堅持。另外，你亦可在《爆谷製造：陳可辛的奪冠夢 (足本版) 》節目中，了解電影拍攝的艱辛及戲中演員選角的重要性。

另外，Now TV的「STEM 學習組合」為家長及小朋友帶來更多安全、富娛樂性又具啟發性的電視節目，讓小朋友在家中隨時寓娛樂於學習。Now Learn自選服務設有多個選擇的目錄，讓家長與小朋友可以變看邊做邊鑽研節目內容。如《科學實驗之旅》就會介紹來自世界各地的兒童進行令人驚訝的科學實驗以瞭解平衡，表面張力和風等不同的科學概念。而《奇妙手作時間》第一季帶大家享受使用黏土與簡易家用物品製作小物的樂趣，目的不是要做出完美的東西，而是要展現創意並多多嘗試！家長們可以買定黏土與小朋友們邊睇邊一齊做，享受親子時間。免費內容有效期至2022年3月31日，登入「Now隨身睇」收看。