李駿碩專訪｜新作借情慾戲看香港　「用《濁水》十分一成本開拍」

李駿碩（Jun），香港電影導演，首部作品《翠絲》（2018）已為袁富華及惠英紅贏得金像最佳男女配角，更讓姜皓文首度入圍最佳男主角。以新晉導演來說，交足功課。怕是剎那光輝，還是煙花的一閃即逝？第二部《濁水漂流》，先在台灣金馬獎奪得最佳改編劇本，隨後在香港電影金像獎一口氣橫掃11項提名，包括最佳電影、最佳編劇、最佳男主角、最佳男女配角等，這個成績有目共睹。



李駿碩正籌拍他第三部作品《眾生相》，有人覺得兩部前作成績亮麗，下一部將要向高成本大製作邁進，才是一個進步。「第三部戲我打算用《濁水漂流》十分一的成本去拍，找來素人主演，拍同志愛情故事，會有較多情慾場面………」李駿碩說。第三部作品會是永恆還是剎那光輝，還未知，但可以肯定，用數字量化的進步才會一閃即逝。



來到第三部作品，首要是趁未在大家眼中定型，作更多嘗試。（陳順禎 攝）

由漂流到主流？

關於李駿碩第三部作品，暫時是屬籌備階段，同時亦獲選為第20屆香港亞洲電影投資會（HAF20），當中8項香港電影計劃之一，會透過HAF去尋找本地或海外投資者。不過從李駿碩透露所知，這會是一部小本製作，但目標是面向國際。李駿碩︰「趁自己未被定型，就作多嘗試，不想觀眾見到《翠絲》、《濁水漂流》後，就認定李駿碩是位小眾作品導演。當然看完《眾生相》，都可能會覺得我是小眾，但我從來沒刻意去行這條路，我都是想拍一個同志愛情故事，沒特別去想是不是小眾。」

由金馬到金像獎，《濁水漂流》為李駿碩帶來不少獎項提名。(《濁水漂流》劇照)

李駿碩第一部作品《翠絲》，已讓參與的演員獲得不少獎項。（《翠絲》劇照）

身邊朋友覺得既然拍了兩部在金像金馬都有好成績的電影，李駿碩下一部應該要再行上去，今部製作費是1,000萬，下部就要去到5,000萬，或者到內地拍部大製作，不過這一切都超出李駿碩的步伐。今次他想拍的《眾生相》，以同性戀者角度出發，嘗試去劇情化，以日常對話為對白的電影，以私密角度，側寫這刻香港與世界正面對的巨變。「新作我打算用《濁水漂流》十分一的成本去拍（導演透露《濁》製作費為8位數），由於故事涉及７段感情，會有多種國籍人士參與，所以超過一半對白都是英文為主，而當中又會有不少情慾場面。我想試試這條路可以怎樣行，有沒有機會找到香港以外的市場，這個市場又可以怎樣做出來。所以不是錢的問題，是形式問題，或者是媒介的問題。」

新作以同志愛情為題材，外人眼中是部小眾電影。「我只是在談一個同志的愛情故事，沒刻意去分小眾與否。」（陳順禎 攝）

優勢是自己畀自己

涉獵情慾場面，是李駿碩對自己的另一挑戰，「從前的情慾場面都是點到即止，又或者不是重點戲份，好少會跟演員好好溝通。怎樣令一個演員完全相信你，對方既演得舒服，又講出你心中所想的故事，這是我未涉獵過，希望這部戲可以處理得好。自己會當作一套公路電影看，一部關於人與人之間相遇的電影， 中間會發生很多事。」

從不少人眼中看，難得有了兩部優勢，不順勢而行是有點浪費。李駿碩︰「優勢的想法是自己畀自己，因為你愈來愈清楚自己站在哪個位置，又知道大家對自己有幾多期望，拍甚麼出來可以令人喜出望外。點解新導演有這麼多制肘，因為大家不知道你是甚麼，去到第三、四套作品，你既未被定型，但你又不是一張白紙可以任性亂來，是一個尷尬期。」

《濁水漂流》講述一班在深水埗街友的故事，刺痛社會上一個長久的民生問題。（電影劇照）

過去十數年，香港電影業看似步入蕭條狀態，在這刻入行的導演們，往往被指是不夠幸運的一群，但在讀新聞出身李駿碩眼內，從來都冇想過會發達才入行。「可能是這一行過去賺到好多好多錢，我現時還是用落後於大市的人工接工作，但我已經比同期畢業，從事新聞工作同學搵得多，我這樣想自然會知足。入行不是想大富大貴，只希望拍到自己的東西，再者今時今日就算奇蹟地讓你拍到一部《幻愛》，都不是已往那種風光。」