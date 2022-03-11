《一落千丈》波音為慳成本研發737MAX　起飛6分鐘墜毀成恐怖客機

Netflix最新紀錄片《一落千丈波音大調查》（Downfall），講述發生在2018年10月及2019年3月，兩宗導致346人罹難的空難。兩宗空難最大共通點，都是發生在波音公司當年製造的新型號機737MAX身上，兩部都是機齡不足1年，兩次都在起飛後15分鐘內墜毀。看似個別事件、是巧合、是意外，或甚是如波音管理層最初解說，是當地機師「水平」問題，但經調查後發現一切都是波音為爭取最大利益，推高股價，大幅削減經營成本之禍，說是意外，其實更似兩宗集體兇案。

新型號機種737MAX，落地一刻就是惡夢開始。（《一落千丈波音大調查》影片截圖）

2018年10月29日，印尼獅子航空一架波音737 MAX 8型客機由雅加達飛往邦加檳港，於起飛後13分鐘墜毀於爪哇海，機上人員全數遇難。波音公司出品向來以安全第一，而肇事客機為全新型號，安全性能上更沒有人質疑，加上空難發生在雅加達，當時不少專家推算是當地機師沒有做足安全措施，波音公司更借此為脫罪借口。

兩宗空難導致346人罹難，更可悲是調查結果顯示並非純粹的意外。（《一落千丈波音大調查》影片截圖）

不過5個月內，第二宗空難在2019年3月10日發生，一架埃塞俄比亞航空的波音737 MAX 8型客機，載有157人從亞的斯亞貝巴飛往內羅比的航班，於起飛後6分鐘墜毀於距離機場62公里外的小鎮上，機上人員全部人遇難，涉事飛機機齡僅得4個月。事件令專家都不敢混亂推測，反之矛頭直接波音在研發該新型號時是否有不能承受的錯誤。

波音為脫罪，在發生第一宗空難時，意圖將責任推到飛機師身上，死無對證。（《一落千丈波音大調查》影片截圖）

從兩次空難找到黑盒數據顯示，兩宗意外都關乎飛機受機上一個名為攻角感測器輸入錯誤讀數所致，而737 MAX客機有個自動降低機頭系統MCAS（操控特性增益系統），調查相信機師在起飛時，該系統自行壓頭機頭，形成互相鬥力情況，最終導致墜毀。

員工以製造洗衣機的水平，來形容波音公司的求其。（《一落千丈波音大調查》影片截圖）

一個系統的設計錯誤，何以令紀錄片《一落千丈波音大調查》揭發出，一切都是波音公司「縮皮」之禍？事源1997年，波音為進一步擴大市場佔有率，於是收購已有多年歷史的飛機製造商麥克唐納道格拉斯公司（McDonnell Douglas），隨後管理層大換血，公司方針由安全至上變成股價至上。務求令波音創出股價新高，於是首要是縮減成本，大幅削減員工人數，當中包括品質監控部門，片中有前員工透露，以往在生產時，每個部門都有15位監控員工當值，但後期削減至1位，而且管理層更會懲處提出問題的員工，務求令加快製作進度，控制製作時間。有員工指自己有如在生產洗衣機和洗碗碟機般，沒有過去的嚴謹。

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紀錄片《一落千丈波音大調查》亦解釋到，何解「縮皮」會導致空難發生，事源2003年，波音被主要對手，歐洲的飛機製造商空中巴士（Airbus），在市場佔有率趕上，其中以慳油見稱的A320更是最致命一擊。波音追趕上來，希望研究新機種，但新機種至少等8至10年才成熟，於是管理層「靈機一觸」，將60年代已服役的737機種改頭換面，換上全新加大及慳油引擎，並改名為737 MAX。問題是巨型引擎令機身起飛時，會出現過渡向上向後傾的危機，於是自動降低機頭系統MCAS將強制壓低機頭，但由於系統的數據錯誤傳達，出現過渡壓低機身的問題，這正好解釋兩宗空難，何解都是發生在飛機起飛不久之際。

MCAS系統成了墜機的原兇。（《一落千丈波音大調查》影片截圖）

雖然意外成因呼之欲出，不過最後波音都沒有負責刑事責任，亦只是向政府付高達25億美元（約195億港元）的罰款了事。而737 MAX更在禁飛20個月後，於2020年11月18日，美國聯邦航空管理局宣布，在波音公司對該機型關鍵軟件系統更新並對機師進行相關培訓後，美國的航空公司可以讓波音737MAX飛機重新投入服務。