《Drive My Car》橫掃日本奧斯卡8獎　西島秀俊有村架純首封帝后

有「日本奧斯卡」之稱的《日本電影學院獎》，昨晚（11/3）舉辦第45屆頒獎典禮，榮獲奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳國際影片、最佳改編劇本4項提名的電影《Drive My Car》，入圍8個獎項全數勝出，成為大贏家。而男主角西島秀俊更是出道30年來，首度獲《日本電影學院獎》影帝。

《第45屆日本電影學院獎》昨晚順利頒發所有獎項。（官方Twitter圖片）

大會邀請到上屆影帝《午夜天鵝》草彅剛及影后《母子逆緣》長澤正美擔任司儀，電影《Drive My Car》贏得全數8項提名，包括最佳電影、導演、男主角、編劇、攝影、錄音、燈光及剪接。而入行30年的西島秀俊獲影帝時，在台上表示沒想過會得獎，是靠導演及一眾工作人員的力量而得來。

《Drive My Car》摘下8個獎項。（官方Twitter圖片）

他更說在311這個日子獲獎別具意義。「世界一片混亂，有很多聯繫都中斷，今日更是311十一周年，能憑籍這部講述人生再站起來的電影得獎是別具意義。」他更說今後仍想繼續參與能夠讓人能夠抱有希望的作品，並願意將自己奉獻給日本電影界。

出爐影帝西島秀俊與最佳男配角鈴木亮平合照。（官方Twitter圖片）

至於憑《她和他的戀愛花期》榮獲影后殊榮的有村架純，亦是首度獲得此獎項，她在台上特別鳴謝戲中拍檔菅田將暉及一眾工作人員，坦言在拍攝期間，曾感到不安，多得入行以來身邊朋友曾給予鼓勵，在背後扶她一把，才令她能繼續做自己喜愛的演員。

有村架純首度封后，心情興奮。（官方Twitter圖片）

《第45屆日本電影學院獎得獎》部分名單

最佳影片：《Drive my car》

最佳導演：濱口龍介《Drive my car》

最佳男主角：西島秀俊《Drive my car》

最佳女主角：有村架純《她和他的戀愛花期》

最佳男配角：鈴木亮平《孤狼之血2》

最佳女配角：清原果耶《那些得不到保護的人》

最佳編劇：濱口龍介/大江崇允《Drive my car》

最佳攝影：四宮秀俊《Drive my car》

最佳動畫：《新世紀福音戰士新劇場版 終》

最佳外語電影：《007生死有時》