炎亞綸新戲員工意外身亡　百白怒轟踢爆︰經費關係不請動作指導

由炎亞綸、張睿家等主演，多曼尼製作的影集《初擁》，昨日（11/3）下午在苗栗南庄神仙谷取景發生致命意外，38歲黃姓攝影師及34歲王姓收音師不慎跌落溪谷，經送醫搶救均告不治。事後男主角炎亞綸在Facebook發文炮轟製作公司，「在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作。」此外，另一女演員百白（白靜宜）亦在Facebook發文爆出更多劇組的無理要求，更以「我們不是在拍片，我們在玩命。」形容劇組的要求。

事發後，炎亞綸已在Facebook貼文斥製作組沒有交代清楚事件。（炎亞綸facebook）

有台版《吸血新世紀》之稱的《初擁》，由炎亞綸、張睿家、姚愛寗和尹昭德等主演，是一部講吸血鬼和宫廟女乩童的愛情故事，而炎亞綸就是飾演吸血鬼。至於昨日意外逝世的攝影師，正是多年前跟他一起與日本影星渡邊直美拍日劇，對意外至今仍沒辦法接受。

從新聞片段得知，事發地方偏遠，救援難以到達。（新聞影片截圖）

隨後他更在Facebook發文，踢爆製作方不專業，對劇組不尊重，更堅稱一直以來對抗製作方的行徑，只恨未夠徹底。「我的堅持從來不是為我一人，我不是自私的，我就是為了防止今日的憾事發生而發聲，一有不合理立即發聲，一有不安全立即停止，這是我不應該放過的堅持。在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作。人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖。」

有份參與拍攝的百白，亦在社交平台公開斥責製作方的不是。(百白Facebook)

除了炎亞綸，在意外發生後另一劇中女星，曾與姜濤合作《超感應學園》的百白亦貼文踢爆，連日來被製作方擠壓的過程。當中包括製作組同事要身兼司機工作，不止一次因太累而全車撞上安全島及路邊。又指原定放假的日子，也突然被安排工作，而且要一小時來回的路程，製作方逼她20分鐘內抵達，罔顧大家安全。其中一次拍攝動作場面，製作方更以成本問題，要求不請動作指導在場打點。百白白靜宜在文中更再三強調︰「我們不是在拍片，我們在玩命。」

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百白（白靜宜）全文內容︰

數不清是第幾個拍得天昏地暗的夜，製片組同仁身兼司機得把一車子的演員一一送回家，從中部深山一路向北，一開始大家很盡力的想輪流和夥伴聊天，以免他不小心睡著，但最後大夥都太累了，途中好幾次急剎、撞安全島、擦撞路肩，嚇得沒有人敢再睡，製片組同仁怕自己睡著準備了鱈魚香絲也因急煞散了一地，裝檳榔渣的小塑膠杯打翻了，滿車的檳榔味，勁涼口香糖一人發四個提神，把最嗨的音樂大聲播送，卻沒有半個人開心得起來，那晚我們都很難熬。

我恨超時工作、我恨身兼數職，

我們不是在拍片，我們在玩命。

「我有事先請假！」看著通告單還是硬排了我隔天得要拍戲、演出兩邊跑的通告，氣得哭了出來，沒有人想要讓別人為難，但本該開車來回一個小時的距離，要求我演出完20分鐘內要抵達拍片現場，否則全場等我一個人，自己看著辦，演出完在高速公路狂飆至時速破百，每十分鐘打來問我人到哪了？

我恨罔顧安全，我恨情緒勒索，

我們不是在拍片，我們在玩命。

「百白，不好意思！因為經費的關係，明天可以不要請動作指導來現場嗎？你自己可以嗎？」

我恨我竟然答應，我恨我們沒錢，

我們不是在拍片，我們在玩命。

看到今天劇組發生憾事的新聞，心裡湧上好多情緒，我和雄哥不熟識，只合作一兩次，希望一切不是真的，拜託不要罔顧工作安全，未來在工作上只要有任何疑慮都不要妥協、不要苟且、不要便宜行事、不要遷就、不要逞強，大聲地拒絕！這是勞工的基本權益，親愛的大家，為了更好的產業環境從你我做起，勇敢說不！積極爭取！我們一起努力，不要成為共犯結構的一員。

一切平安

安全第一

願逝者安息