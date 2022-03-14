【影視博覽2022】《九龍城寨‧圍城》海報曝光　張繼聰拍疫情題材

《香港影視博覽2022》今日（14/3）揭幕，受到第五波疫情影響，今年亦要改為網上進行。多間電影公司有將最新或洽談中的作品，放上大會平台供大家細看，其中由古天樂、任賢齊、洪金寶主演，仍在拍攝中的《九龍城寨‧圍城》亦有首張海報。而疫情亦成為電影的創作題材之一，由張繼聰、袁澧林主演的《窄路微塵》亦率先曝光。

仍在港拍攝的電影《九龍城寨‧圍城》，首張海報以城寨做背景，以一束光線射向男主角身上。（《九龍城寨‧圍城》海報）

《九龍城寨‧圍城》由古天樂、任賢齊、林峯、洪金寶主演，改編自余兒漫畫《九龍城寨》。故事發生在八十年的九龍寨城，這個三不管地帶，龍蛇混集，當中不乏精通功夫的人物，包括等待復仇的越南移民，尋找被綁架女友的前拳擊手，廟街揮舞武士刀的武術少年，以及當地黑幫頭目和他忠實的朋友。當英國香港政府試圖借黑社會頭目剷除寨城時，發起了一場保家園之戰。

（《窄路微塵》海報）

至於由張繼聰、袁澧林主演的《窄路微塵》，就以大家仍身處的疫情做主題。2020年初新冠疫情來襲，市況冷清，經營小型清潔公司的窄哥（張繼聰 飾）勉強獨力接下清潔工作維持生計。一位單親母親Candy（袁澧林 飾）前來應徵，窄哥見她年輕又打扮奇特，誰料她踏實工作，甚至幫窄哥將工作上的困難一一化解，窄哥更慢慢地與她的7歲女兒熟稔。無奈Candy有偷竊陋習，同時窄哥母親又因急病離世，萬念俱灰，至年中，疫情更持續不退……

英皇與天下一合作的靈異電影《電子靈》，由李靖筠（Gladys）、楊天宇（Angus）、朱鑑然、顧定軒、張達倫主演。（《電子靈》海報）

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