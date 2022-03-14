《蜘蛛女之吻》奧斯卡影帝William Hurt逝世　終年71歲

奧斯卡影帝William Hurt昨晚因癌離世，終年71歲，其兒子Will確認死訊。William Hurt於2018年5月透露患上晚期前列腺癌，並已擴散到骨骼。

William Hurt憑《蜘蛛女之吻》封奧斯卡影帝。（劇照）

William Hurt早在唸書時期已熱衷於表演，之後更入讀著名學府茱莉亞學院（The Juilliard School）修讀戲劇，畢業後於1977年正式加入影壇，1985年憑電影《蜘蛛女之吻》（Kiss of the Spider Woman）同性戀囚犯一角，橫掃奧斯卡及康城影展等多個影帝寶座，往後亦兩度再獲提名奧斯卡男主角。除了在影壇活躍，William Hurt亦演出不少舞台劇，並曾獲得東尼獎提名

William Hurt患癌後依然堅持工作。（劇照）

而近年William Hurt最受關注的演出，要數在Marvel電影宇宙中飾演美國上將「Thunderbolt Ross」，參演作品包括《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）、《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）以及去年上映的《黑寡婦》（Black Widow）。