蝙蝠俠｜導演證衍生劇以Arkham瘋人院為主軸　粉絲推斷小丑會加盟

新版《蝙蝠俠》本月初在世界各地上映大獲好評，而羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）和Zoë Kravitz演繹的新版蝙蝠俠與貓女都得到觀眾及粉絲的肯定。早前有消息指導演Matt Reeves在創作續集前，會率先為HBO Max製作兩部影集，分別是以葛咸市警局及企鵝人為主軸，不過卻傳出前者因與蝙蝠俠沒有直接關係，故已暫時中止，並透露會製作關於瘋人院Arkham Asylum的劇集。

羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）和Zoë Kravitz主演的的《蝙蝠俠》大獲好評。（電影海報）

消息指，關於Arkham Asylum的衍生劇將會聚焦在蝙蝠俠的手下敗將，即是被關在瘋人院的反派。Matt Reeves指作品將會深入講述被囚禁在Arkham中的角色及成魔之路，大家亦會看到瘋人院被描繪成恐怖電影或鬼屋搬的模樣，這樣就能都給予大家新鮮感。

導演Matt Reeves證衍生劇將會以Arkham瘋人院為主線。（劇照）

*注意：以下有劇透，請自行斟酌閱讀

電影大膽引用了漫畫的設定，透露Bruce的母親Matha是Arkham的精神病院病人。而結局中，亦見到謎語人被關進Arkham，他的室友是一位很愛笑的反派，暗示這人就是小丑。另外，在《蝙蝠俠》的漫畫中亦有一共15期，名為《 Batman Arkham》系列。另外，由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）結局中，亦看到Arthur Fleck走入Arkham Asylum，地上留有血跡斑斑的足跡，而Arthur Fleck則被醫護人員追捕，讓不少粉絲認為Joker將會出現在Matt Reeves的新作。

Arthur Fleck在Arkham Asylum的結局一幕，當時都讓觀眾非常心寒。（《JOKER小丑》劇照）

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