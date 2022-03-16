Anson Lo首度參演喪屍電影 導演：他擔演一個重要角色!

教主Anson Lo將會參演喪屍片《重慶大廈》（Chungking Mansion）的消息哄動全城，無論是不是「神徒」也會期待教主在國際電影的表現。《香港01》記者透過Instagram，訪問電影導演兼監製Bizhan Tong，他向記者表示：「Anson在我眼中無論外型或氣質都非常符合角色要求，並且非常了解故事及角色的設定。」

導演話教主無論外型或者氣質也符合電影角色，不知導演是否暗示教主Mr. stranger MV裡面的造型呢？

由於電影的設定在香港，導演說：「Anson的角色需要由一個才華橫溢，而且受觀眾喜愛及支持的演員演出；我看過他的音樂作品與電影後，非常欣賞他，他有異於常人的才華，而他在試鏡的時候，充份了解自己的角色與故事，令我馬上決定由他演出。」

導演話教主的角色將會有英雄的形象。 相信在不少神徒心目中，教主一早已經是他們的英雄！！

導演亦透露Anson Lo在戲中擔演重要角色，他說：「他的角色戲份重，人物性格豐富又有層次，能夠展示他機智、幽默的英雄形象，而觀眾也一定會看到他參與的動作。」問及如何為教主準備動作演出，導演說：「雖然因應疫情，電影預計今年七月才開鏡，但團隊會幫他預備好應付動作場面。」

早前教主在廣告內大騒腹肌鍛煉成果，相信一般的動作場面應該難不到教主。（ig圖片）

電影的動作場面，會不會令教主的腹肌再次成為焦點？（ig圖片）

而除了Anson Lo 外，今次電影《重慶大廈》一戲匯集了美日韓泰等等不同國籍的演員，但導演表示電影會以英語為主，他說：「演出的對白將會以英語為主，演員亦都會有機會用各自的語言演繹。」所以神徒可以聽到教主的英文之餘，亦不必擔心聽不到教主磁性的廣東話。

陳瀅早前參演過導演一部犯罪連續劇《Forensic Psychologist》，被大讚中英雙語演出表現出眾。（ig圖片）

亦因為電影會以英語演繹為主，導演亦邀請了陳瀅參與演出。陳瀅主演了導演一部未播映的犯罪連續劇《Forensic Psychologist》，導演力讚Jeannie中英雙語演出的能力，導演說：「我非常期待再與她合作，演出這部電影裡一個全英語演繹的角色）。

導演Bizhan Tong希望透過與香港電影工作者合作，延續港產片的傳奇；亦希望帶動疫情下的香港電影業。（ig圖片）

而在疫情之下，導演亦指劇組亦有適當的調整：「國際演員的參演會令籌備電影遇上一定的困難，他們需要接受隔離，始終演員的健康與安全是製作團隊的首要考慮。」所以他期望能夠在安全的前題下按計劃拍攝。同時他表示：「將會與香港的電影製作人與藝人合作，作為香港的宣傳，同時帶動香港的電影業，期望大家可以對作品感到驕傲。」